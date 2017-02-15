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Taksim'e çıkan yollar kapatıldı

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Taksim'e çıkan yollar kapatıldı
Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne çıkan bütün yollar emniyet tedbirleri kapsamında araç trafiğine kapalı tutuluyor. Polis ekiplerinin birçok noktada güvenlik önlemlerini artırdığı görüldü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

“16 Şubat Perşembe günü saat 04.00'e kadar, Mete ve İnönü caddeleri trafiğe açık olacak. Sıraselviler Caddesi'ne giriş kapatılacak. Sıraselviler Caddesi'nde İstiklal Caddesi'ne bağlanan yollar kapatılırken, Sıraselviler'den Taksim'e olan trafik akışı, Kazancı Yokuşu'ndan yönlendirilecek. Refik Saydam Caddesi'nden Asmalı Mescit Caddesi'ne giriş-çıkış ve Tarlabaşı Bulvarı üzerinden Zambak Sokak, Atıf Yılmaz Caddesi (Sakız Ağacı Taksi Durağı) ve Balo Sokak girişleri, trafiğe kapalı olacak. Yeni Çarşı, Turnacıbaşı caddeleri, Meşelik Sokağı ve Sadri Alışık Sokağı'ndan İstiklal Caddesi'ne gidiş istikameti ve Kılıç Ali Paşa Caddesi'nden Kılıç Ali Paşa Mescidi Sokağı'na giriş trafiğe kapatılacak" denilmişti.

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