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Taksimetreler 3 kat daha fazla yazıyor

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Taksimetreler 3 kat daha fazla yazıyor
İstanbul Taksi Durakları Derneği Başkan Yardımcısı Ahmet Yaşar Suiçmez, 8.75 lira olarak belirlenen indi-bindi ücretinin vatandaşa da taksiciye de yaramadığını söyledi.

Ayar servislerine giden bazı taksicilerin, yaşanan yoğunluk nedeniyle sıkıntı yaşadığını ifade eden Suiçmez, yaşadığı bir olayı da şöyle anlattı:

"Şehirde 18 bin taksi var. Tümü 3 günde yeni tarifeye geçmek zorunda, bu nedenle uzun kuyruklar oluşuyor. Çoğu servis ayar ve muayene işini prosedürüne göre yapmıyor. Taksimetremi ayarlatıp muayeneye soktum. Sonra Üsküdar'dan aldığım bir müşteriyi Kadıköy'e götürdüm. Müşteri ineceği zaman taksimetreye baktı. 'Neden 35 lira yazıyor. Ben sürekli 12 liraya geliyorum' dedi. Müşteriden 12 lira aldım. Sonra aracın kilometresine bakarak taksimetreyi denedim. Baktım ki gerçekten 2-3 kat fazla yazıyor."

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