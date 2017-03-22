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Talipoğlu, ölmeden önce 'hayır' için çalışıyordu

Talipoğlu, ölmeden önce 'hayır' için çalışıyordu
Gazeteci ve televizyoncu Tayfun Talipoğlu, yaşamını yitirmeden önce "HAYIR" şarkısı üzerinde çalışdığı öğrenildi.
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