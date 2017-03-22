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Talipoğlu, ölmeden önce 'hayır' şarkısı için çalışıyordu

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Talipoğlu, ölmeden önce 'hayır' şarkısı için çalışıyordu
Gazeteci ve televizyoncu Tayfun Talipoğlu, yaşamını yitirmeden önce "HAYIR" şarkısı üzerinde çalışdığı öğrenildi.

Geçirdiği kalp krizi sonucu 55 yaşında genç yaşta aramızdan ayrılan Usta gazeteci Tayfun Talipoğlu, tüm Türkiye’yi yasa boğdu. Talipoğlu yaşamını yitirmeden önce bir ‘HAYIR’ şarkısı üzerinde çalışıyordu. ABC Gazetesi, Tayfun Talipoğlu’nun referandum için hazırladığı o  ‘HAYIR’ şarkısını yayınladı.

Talipoğlu’nun nakaratında “Başkanlığa HAYIR, karanlığa HAYIR, ölümlere HAYIR; sandıkta HAYIR var / Mutsuzluğa HAYIR, yoksulluğa HAYIR, mahpusluğa HAYIR; HAYIR’da HAYIR var” dediği şarkısı, aynı zamanda referandum sürecinin en net eleştirisini barındıran şarkı olarak da kayıtlara geçti.

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