Talipoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybeden gazeteci-yazar Tayfun Talipoğlu, Ankara Kocatepe Camii'nde düzenlenen cenaze töreniyle Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilmek üzere son yolculuğuna uğurlandı.

Gazeteci, televizyon programcısı Tayfun Talipoğlu’nun cenaze törenine çok sayıda gazetecinin yanı sıra iktidar ve muhalefet partilerinin milletvekilleri, sivil toplum örgütü temsilcileri, yerel yöneticiler ve Talipoğlu’nun sevenleri katıldı. Kalabalık Kocatepe Camii’nin avlusuna sığmadı. 55 yaşında hayata veda eden Talipoğlu, alkışlar, sloganlar, marşlar ve gözyaşlarıyla uğurlandı.

Tayfun Talipoğlu'nun cenazesinin Ankara Kocatepe Camii'nin avlusuna getirilmesiyle beraber, sevenleri camiye akın etmeye başladı. Talipoğlu'nun oğlu Candaş Talipoğlu, Kocatepe Camisi avlusunda taziyeleri kabul etti.

Talipoğlu, kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilmek üzere binlerce kişinin alkışlarıyla uğurlandı.