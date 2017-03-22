Bugünkü YENİÇAĞ »

Talipoğlu son yolculuğuna uğurlandı

»
Talipoğlu son yolculuğuna uğurlandı
Geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybeden gazeteci-yazar Tayfun Talipoğlu, Ankara Kocatepe Camii'nde düzenlenen cenaze töreniyle Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilmek üzere son yolculuğuna uğurlandı.

Gazeteci, televizyon programcısı Tayfun Talipoğlu’nun cenaze törenine çok sayıda gazetecinin yanı sıra iktidar ve muhalefet partilerinin milletvekilleri, sivil toplum örgütü temsilcileri, yerel yöneticiler ve Talipoğlu’nun sevenleri katıldı. Kalabalık Kocatepe Camii’nin avlusuna sığmadı. 55 yaşında hayata veda eden Talipoğlu, alkışlar, sloganlar, marşlar ve gözyaşlarıyla uğurlandı. 

Tayfun Talipoğlu'nun cenazesinin Ankara Kocatepe Camii'nin avlusuna getirilmesiyle beraber, sevenleri camiye akın etmeye başladı. Talipoğlu'nun oğlu Candaş Talipoğlu, Kocatepe Camisi avlusunda taziyeleri kabul etti.

Talipoğlu, kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilmek üzere binlerce kişinin alkışlarıyla uğurlandı.

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
'Evet'in gerekçelerini böyle anlattı'Evet'in gerekçelerini böyle anlattı'Evet' panelini terk eden öğrencilere, okul yönetiminden tehdit'Evet' panelini terk eden öğrencilere, okul yönetiminden tehditBanu Avar sevenleriyle buluşacakBanu Avar sevenleriyle buluşacakDünya basını o sözleri 'tehdit' olarak gördüDünya basını o sözleri 'tehdit' olarak gördüTalipoğlu son yolculuğuna uğurlandıTalipoğlu son yolculuğuna uğurlandıSuriye sınırında 'bayrak' kriziSuriye sınırında 'bayrak' kriziAlmanya'dan Erdoğan'a sert sözlerAlmanya'dan Erdoğan'a sert sözlerBBP hayır, Destici evet!BBP hayır, Destici evet!Akşener'in konuşma yapacağı salona saldırı girişimiAkşener'in konuşma yapacağı salona saldırı girişimi'Gazilik öyle mi?''Gazilik öyle mi?'
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti