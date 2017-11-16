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Tanburacı'ya saldıran kişi serbest

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Tanburacı'ya saldıran kişi serbest
Ünlü spor yazarı Osman Tanburacı'yı darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı.

Aynı zamanda Galatasaray Divan Kurulu Üyesi olan ünlü spor yazarı Osman Tanburacı, dün trafikte yaşanan tartışma sonrası fiziki saldırıya maruz kalmıştı.

İstanbul Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Tanburacı'yı darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli Y.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli Y.Y. soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı.

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