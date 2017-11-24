Taner Yıldız: "Uzanlar Grubu tarafından tehdit edildim"

Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Taner Yıldız, Gaziantep Üniversitesi'nde katıldığı konferansta, 2003 yılında randevu alıp, kendisini ziyaret eden Kemal Uzan tarafından tehdit edildiğini öne sürdü.

Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Taner Yıldız, Gaziantep Üniversitesi Atatürk Kültür Sahnesi'nde 'Yeniler Topluluğu' tarafından düzenlenen 'İnsanımız ve Türkiye'nin vizyonu' konulu konferansa konuşmacı olarak katıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Şehmus Demir, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AKP İl Başkanı Mehmet Eyüp Özkeçeci ve çok sayıda öğrencinin katıldığı konferansta, Taner Yıldız, 2003 yılında kendisinden randevu alan Kemal Uzan tarafından tehdit edildiğini savundu.

'BİZ HANCIYIZ, SİZ YOLCU'

Taner Yıldız, şunları söyledi:

"Kemal Uzan, 2003 Mart'ta bir randevu istedi. Başta konuşmasına nazik ve kibar bir üslup ile başladı. Namaz ve abdestten bahsetti. Daha sonra konuşma ilerledikçe Uzan'ın üslubu değişti ve sertleşmeye başladı. 'Siz bizim bazı işlerimize mani olmaya başlamışsınız' dedi. Biz de 'Kanun neyse odur; senin benim işim yok, kanun vardır' dedik. 'Biz hancıyız, siz yolcu, çok milletvekili, çok siyasetçi gördük. Bize hep böyle baştan derler, sonra pes ederler. O yüzden sen akıllı birine benziyorsun, gençsin de, istikbalin de parlak görülüyor. Bence dikkat etsen iyi olur' dedi. Ben de üslubunuz hemen değişti. Ben sizin yaşınız ile ilgili ciddi tedirginlik sahibiyim. Sağlığınızdan da sıkıntılıyım dedim."

'BENİ TEHDİT Mİ EDİYORSUN?'

Taner Yıldız, bu konuşma üzerine Kemal Uzan'a, 'Beni tehdit mi ediyorsun?' şeklinde soru sorduğunu, onun da 'Hayır' diye cevap verdiğini sözlerine ekledi.

CEM UZAN’DAN TANER YILDIZ'A YANIT

Eski bakan Taner Yıldız’ın bu iddiasına Uzan ailesinden yanıt gecikmedi.

Yıldız'ın açıklamalarına Twitter hesabından cevap veren Uzan, “Bu yalana puanım 9.2/10” ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım: