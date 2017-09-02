Tanıdık bir kaypaklık

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 2019'da Cumhurbaşkanlığına adaylığını koyacağını söyledikten sonra geri gittim, Aydınlık grubunu ve izlediği yolları hatırladım.

Hayret verici değişim...

Mao hayranlığından ve yandaşlığından sonra gelinen noktada Atatürk'ü sahipleniyor, cumhuriyetçi ve demokrat olmayı seçiyorlar...

Bu değişim inandırıcı değildir....

O nedenle, adını Vatan Partisi olarak değiştirdikleri İşçi Partisi ile bir yere gidemediler. Bundan böyle yeni parti adıyla da hayal ettikleri siyasal hedefe gidebilmeleri mümkün değil...

Cumhuriyet ve demokrasi için yapar göründükleri mücadelede samimiyet olmadığından, bu kaypaklığa aklı başında hiç kimse omuz vermez, vermiyor da... İç siyasal ortamda önemli gelişmeler yaşanır, sıkıntılar insanları boğar ve hepimize çıkış yolu aratırken bu güdük siyasal (!) mücadelenin olumlu sonuçlar vermesi mümkün mü...

Hale bakınız; ülkenin abuk bir rejimle meçhule doğru sürüklenmesine dur diyeceklerine gazetelerinin manşetine Venezüela'yı kasıp kavuran diktatör Maduro'ya ilişkin haberi yerleştiriyorlar...

Ne o, arka çıkacaklar...

Diktatörün "Mustafa Kemal'in cumhuriyetine selam olsun" sözünü de büyüterek herifi sevimli göstermeye kalkıyorlar...

Cumhuriyetin, demokrasinin ve bekamızın savunulması böyle bir çarpık anlayışla mı yapılır; diktayı zımnen övmekle, bilinç altına yerleştirilmiş Mao'yu gün ışığına çıkarmakla cumhuriyet ve demokrasi savunulabilir mi...

Maoculuk da, diktatörlük de cumhuriyet ve demokrasiyle ters anlayış ve yapılanmalardır... Gazetelerinde yer alan bu tür yayınların sapıtmanın işareti olduğu apaçık ortada.

Toplumun algılama yeteneğinin dumura mı uğradığını sanıyorlar.

***

Haydi başka kapıya!

Kim nereli diye merak ettim

Bayram günü konu az olur diye düşündüm, oturdum, aklıma geleni yaptım, meşhur isimlerin nereli olduklarını araştırdım...

Erdoğan malûm, Rizeli... Kılıçdaroğlu ise Tunceli doğumlu...

Olanca mevcudiyetiyle Erdoğan'a yakın durmaya çalışan MHP Lideri Bahçeli ise eskiden Adanalı idi, sonradan doğum yeri olan Osmaniye il yapılınca o da Osmaniyeli olup çıktı...

Yıldırım, etrafı dağlı ortası bağlı bir kentin çocuğu, Erzincanlı; doğduğu yerle alenen ve her fırsatta iftihar eden biri...

Atatürk konusunda hep suskun kalan ve yurttaşlardan tepki alan Meclis Başkanı İsmail Kahraman'a gelince, o da Rizeli. MTTB Başkanlığından bu yana Ulu Önder'e bakışı aynı...

Meral Akşener'in memleketi Kocaeli, tarihçi, doktorasını sosyal bilimler konusunda vermiş, doktor sıfatını kullanmıyor...

Fatih Terim Adanalı, Şenol Güneş Trabzonlu, Arda Turan İstanbul Bayrampaşalı...

* * *

Daha gerilere giderek araştırdım; mesela M. Akif Ersoy katıksız İstanbullu, Mimar Sinan Kayseri Ağırnaslı. Uzun yıllar rahmetli Osman Bölükbaşı'nın yanında, sosyalist olmasına rağmen siyaset yapmış olan Niyazi Ağırnaslı da Mimar Sinan'ın memleketindendi, rahmetli bununla övünürdü...

Âşık Veysel Sivas'ın Şarkışla ilçesinde dünyaya geldi, Ömer Seyfettin merhum da Gönen'de...

Namık Kemal'in memleketi ise Tekirdağ, aile o kentten çıkmamış, tabii Namık Kemal hariç...

Fatih Sultan Mehmet'in doğum yeri Edirne. Fatih, İstanbul dışında dünyaya gelen birkaç şehzadeden biri...

Piri Reis'in doğum yerini çok merak ederdim. Bu araştırmam sırasında onun adında yoğunlaştım. Gelibolu'da dünyaya geldiğini tespit ettim...

Evliya Çelebi'miz de Akif gibi İstanbul'da dünyaya gelmiş. Babası sarayın kuyumcu başıymış...

* * *

Sen de kimsin demeyin, merak edenler olur diye düşündüm ve nereli olduğumu açıklamak istedim. Memleketim Antalya İbradı. Dedem Şehit Muş Mutasarrıfı Servet Bey, büyük dedem İbradı eşrafından Şerif Efendi... Büyük amcamız Yassıada'da vefat eden DP milletvekili Nazifi Şerif Nabel... Hepsinin ruhu şad olsun...

Bayram günü başınızı ağrıtmak istemem, o nedenle kısa kesiyorum. Bayramınız mübarek olsun efendim...

Beni de dolandırmak istediler

Telefonuma dün bir not düştü. Adını vermesem olmaz "BİM'den 300 TL değerinde hediye çeki kazandınız, 24 saat içerisinde müşteri hizmetlerini arayınız. 0888/298.48.86" diye yazmışlar...

Yeni ve tipik dolandırıcılık usulü...

BİM alışveriş ettiğim bir market değil değilim, dolayısıyla kuruş alışveriş yapmadım, nasıl oluyor da bu firma bana 300 liralık hediye çeki veriyor...

Firmanın bir şey verdiği yok; dolandırıcılar bu yolla sizden bu ya da benzeri usullerle para çekmeye kalkıyorlar...

Siz siz olun benim gibi yapın, tanımadığınız telefon numaralarına ulaşmaya kalkmayın. Silin gitsin!

ANLAMLI SÖZLER

Öğrenilmesi gereken ilk dil, tatlı dildir. (Barış MANÇO)