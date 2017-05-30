Tanık komutan, FETÖ sanığı oldu

Bolu'da, FETÖ/PDY'nin darbe girişimi davasında tanık olarak bulunan eski Bolu İl Jandarma Komutanı Türker Yılmaz'a, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla dava açıldı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yurtseven'in, 15 Temmuz darbe girişimine yönelik soruşturma kapsamında 3'ü tutuklu 10 eski askerin "anayasayı ihlal" ve "terör örgütüne üye olma" iddiasıyla yargılandığı davanın tanıklarından Yılmaz hakkında, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla hazırladığı 5 sayfalık iddianame, Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, şüpheli Türker Yılmaz hakkında 10 Ocak 2017'de delil yetersizliğinden kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildiği ancak yeni bulgulara göre kamu davasının açılması için yeterli şüphe oluşturacak delil elde edildiğinden örgüt üyeliği suçundan yeniden soruşturmaya geçildiği belirtildi.

Şüpheli Türker'in, darbe girişimi sırasında aldığı sıkıyönetim mesajlarını Vali ve Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi olarak vermediği, eski Tugay Komutanı İsmail Güneşer ile darbeye ilişkin telefon görüşmelerinin içeriğini bildirmediği aktarılan iddianamede, ilerleyen saatlerde de bu eylemini ısrarla sürdüren şüphelinin, olayların nasıl neticeleneceği anlaşılana kadar pasif ve kararsız bir tutum sergilediğine dikkat çekildi.

DARBEYE KARŞI TAKVİYE BİRLİK TALEBİNİ GERİ ÇEVİRMİŞ

İddianamede, darbe girişiminin başarısız olacağı anlaşılınca gece saat 05.00 sularında İl Valisine ayrıntılı bilgi veren Türker'in, "konu ile ilgili tutanak tutmadığı ve suç duyurusunda da bulunmadığı, böylece olayların ciddiyetini üst makamlara aktarmadığı, darbe girişimi ve bununla ilgili mesaj ve talimatlar konusunda ayrıntılı ve net bir bilgi vermediği, bunun da şehirdeki güvenlik önlemlerinin zamanında alınmasına ve emniyet ile jandarma güçleri arasında iş birliği yapılmasına engel olduğu, idari ve adli yönden önlem alınmasını geciktirdiği, bu yönü ile FETÖ/PDY örgütü ile amaç ve menfaat birlikteliği olarak değerlendirilebilecek şekilde davranışlar sergilediği" kaydedildi.

Şüphelinin, Jandarma Genel Komutanlığı Harekat Başkanlığının darbe girişiminin engellenmesi amacıyla Ankara'ya takviye birlik gönderilmesi talebini geri çevirdiği ve verilen emri uygulamadığı anlatılan iddianamede, ayrıca olay gecesi tüm personelini saat 24.00 gibi karargaha topladığı, gelen yasa dışı emir ve mesajları personeline iletmediği, onlara darbe karşıtı tavır gösterilmesi konusunda emir ve talimat vermediği, aynı tavrı kendisine bağlı ilçe jandarma komutanlıklarına yönelik de gösterdiği belirtildi.