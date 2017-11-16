Tanju Özcan’dan Egemen Bağış iddiası

CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, AKP'li Egemen Bağış'ın KKTC vatandaşlığına geçmesine ilişkin çarpıcı bir iddia ortaya attı.

Meclis oturumunda gündem dışı söz alan CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, AB eski Bakanı Egemen Bağış’ın KKTC vatandaşı olması ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı.

“Tuhaf şeyler oluyor" diyen Özcan, "Bakara-makara diye tweet atan Egemen Bağış aniden KKTC vatandaşı oluverdi. ABD’nin zaten vatandaşıydı. Şimdi KKTC sevdası nereden çıktı? KKTC interpolün üyesi değil. İnterpol’den bir karar çıksa KKTC vatandaşları bundan etkilenmeyecek. Çok mu şüpheli düşünüyoruz” açıklamasında bulundu.