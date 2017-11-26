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Tank ile bombalı araç böyle karşı karşıya geldi

Tank ile bombalı araç böyle karşı karşıya geldi
Irak’ta İran destekli Iraklı Şii milis gücü Haşdi Şabi, tankının IŞİD’e ait bomba dolu otomobile karşı yaşadığı çatışmanın videosunu yayınladı.

Drone ile kaydedilen videoda, ‘intiharcı' arabanın önce tüfeklerden açılan ateşle durdurulmaya çalışıldığı görülüyor. Sonra tank ateş açıyor ama hedefe rast getiremiyor.

Bombalı araç tanka daha da yaklaşarak infilak ediyor. Arabanın parçaları tanka ve yakınında duran zırhlı piyade aracına isabet ediyor. 

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