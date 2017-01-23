Tantan: İktidar yanlış yönlendirme yapıyor

Yurt Partisi Genel Başkanı, “Bu iktidarın tercihi korku ve kaos ortamında referandum yapıp insanlarda, ‘bana oy vermezseniz sonunuz kötüdür’ algısı yaratmaya çalışıyor” dedi.

Fatih ERBOZ / İSTANBUL

AKP ve MHP’nin üzerinde uzlaştığı anayasa değişiklik teklifinin TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmesinin ardından gözler referandum sürecine çevrildi. Yurt Partisi Genel Başkanı Saadettin Tantan, Türkiye’nin sorununun anayasa düzenlemesi olmadığını söyledi. Tantan, “Anayasada değiştirilen 18 madde ne ile ilgili? Buna baktığınız zaman sorunlarını çözen yapısal bir değişiklik mi söz konusu? Burada anayasal düzenleme Türkiye’nin iç ve dış sorunlarını çözecek düzenleme değil” dedi. Tantan şunları söyledi: “Şu anda Türkiye bir sıcak savaşla iç içe. İçeride bütün terör örgütleri hareket halinde. Etrafımız ateş çemberi olduğu için Türkiye’nin içinde sadece yerli değil, birçok yabancı terör örgütlü mensubu var. Bununla birlikte göç ile gelen, kayıt dışı bir sürü göçmen var. Bunların dışında toplumda yoksulluk, fakirlik, işsizlik var. Bütün bunları üst üste koyduğumuz zaman büyük güvenlik sorunu var.” İstihbarat alanında da Türkiye’nin eğitilmiş insan sıkıntısı çektiğini dile getiren Tantan, istihbarat teşkilatlarındaki Fetullahçılar ayıklandıktan sonra onların yerine işi yapabilecek, eğitimli insan sayısı az olduğuna dikkat çekti. Tantan, “Cumhurbaşkanı kurumsal devletin temel alt yapılarını güçlendirmesi ve nitelikli insan eksiğini gidermesi, onun hukuki alt yapılarının geliştirilmesi, teknolojik imkan ve kabiliyetlerin geliştirilmesini sağlamak yerine kendi devletini inşa ediyor. Tüm bunları göz ardı ediyor. Böyle sıkıntılar var” diye konuştu.

OHAL ile TBMM dışlandı

Olağanüstü Hal (OHAL) yetkisinin de amacı dışında kullanıldığını kaydeden Tantan, sözlerini şöyle sürdürdü: “OHAL yetkisi kamu düzeninin sağlanması için alınan bir yetkidir. Öyle bir kullanıldı ki kamu düzeninin sağlanmasının dışında siyasi bir güç kullanma aracına dönüştü. OHAL yetkisi kullanıldığı süreç içinde çıkarılan bütün düzenlemelerin TBMM’ye getirilmesi, burada tartışılması gerekiyor. TBMM tamamen dışarıda kaldı. AKP iktidara geldiğinden bu yana ne anayasayı, ne de diğer yasaları tanıyor.”

Nasıl yapılacak belli değil

AKP’nin referandum öncesinde bilgi alma hakkını insanların elinden aldığını vurgusunu da yapan Tantan, “İnsanoğluna Allah’ın verdiği en büyük hak, yaşam hakkı. Ayrıca bilgi edinme hakkını elinden aldı iktidar. İnsanların ne yaşam hakkı var, ne de bilgi edinme hakkı var. Gece gündüz gerçek dışı bilgilerle insanlar yanlış yerlere yönlendiriliyor çünkü yanlış algılar yaratılıyor. Bu ortamda nasıl referanduma gidilecek o da belli değil. İnsanlar geleceklerinden kaygılı. Kaos ve korku ortamı var. Bu iktidarın tercihi korku ve kaos ortamında referandum yapıp insanları bana oy vermezseniz sonunuz kötüdür. Türkiye parçalanır yok olur. Bunu dedirttirmeye çalışıyor” şeklinde konuştu.