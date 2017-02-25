Tantan: Şahsi devlet yapısı kuruluyor

Yurt Partisi Genel Başkanı Tantan, "İktidar, elde ettiği kazanımları kaybetmemeyi sağlarken, yargı düzeninden kurtulacak sistemi de hedefliyor." dedi.

Sivil yapılanmalar üzerine değerlendirme yapan Yurt Partisi Genel Başkanı ve eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan, iktidarın iki hedef üzerinden yürüdüğünü, referanduma götürülen anayasa değişikliğinin de bu amaca hizmet ettiğini kaydederek şunları söyledi:

İki hedeften biri, değiştirilmek istenen anayasayla birlikte, yasal kılıfı hazırlanan özerk bölgeler üzerinden federal yapıya geçişi kolaylaştırmak. Bu, emperyalizmin planladığı ve dayattığı Büyük Ortadoğu Projesi'nin temel amacı. Kuzey Afrika'dan başlayıp Orta Doğu'ya kadar uzanan planda, milli ordular ya ortadan kaldırılıyor, ya da değişik operasyonlarla kontrol altına alınıyor. İkinci hedef, ise geleneksel devlet yapısını ortadan kaldırıp, şahsi devlet yapısını kurmak.

İktidar, bir taraftan elde ettiği kazanımları kaybetmemeyi sağlamayı, diğer yandan da yargı düzeninden kurtulacak sistemi oluşturmayı hedefliyor. İşte bu amaca varmak için anayasa referandumu öncesinde suça meyilli kişiler bir araya getirilerek yeni yapılanmanın önündeki engeller kaldırılmak isteniyor.

Sokak; kurulan bu legal görünümlü illegal yapılarla, mafyatik gruplarla kontrol edilmeye çalışılıyor. Son günlerde yaşanan saldırılar bunların işaretidir. Dolayısıyla referandumda istenilen sonucun çıkması halinde medyanın tümü, sosyal paylaşım araçları, üniversiteler, iş dünyasından spor çevrelerine kadar toplumun tüm katmanları tek kişiye tabi hale getirilmiş olacak.