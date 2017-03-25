'Tarafsız' demekle tarafsız olmuyor

... AKP'nin gazetemizde yayınlanan referandum ilanında şöyle deniliyor:

"Yargının bağımsız olması yetmez, tarafsız da olması gerekiyor."

Bunu da Anayasa değişikliğindeki şu madde sağlayacakmış:

"Madde 9- Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılır."

Eski maddede "tarafsız" kelimesi yoktu, o ekleniyor ve yargı böylece bağımsız ve tarafsız oluyor!

(...) Bugünkü Anayasa'da Cumhurbaşkanı'nın "tarafsız" olacağı da yazılı. Uygulanabildi mi? Bunu yazmak yetmez, Anayasa'da bunu sağlayacak, esnetilmesini engelleyecek mekanizmalarını da kurmanız gerekir. Yargıçları ve savcıları atayacak, terfilerini yapacak, gerekirse meslekten çıkaracak kurum Hâkimler ve Savcılar Kurulu. Anayasa değişikliği kabul edilirse bu kurul 13 üyeli, iki daireden oluşacak. Cumhurbaşkanı'nın seçtiği Adalet Bakanı, bu kurulun başkanı. Adalet Bakanlığı Müsteşarı da "tabii üye" olacak. Cumhurbaşkanı dört üyeyi de bizzat tayin edecek.

Partili bir Cumhurbaşkanı'nın seçeceği altı üyenin "bağımsız ve tarafsız" olması mümkün mü?

(...)

Bu üyeliklere adaylık için başvurular doğrudan TBMM Başkanlığı'na yapılacak. (...) Karma Komisyon, her bir üyelik için üç aday seçecek. Birinci oylamada üçte iki çoğunluk aranıyor. Bu çoğunluk oluşmadığı takdirde ikinci oylamada bu kez beşte üç çoğunluk gerekiyor. Bu da bulunamaz ise en çok oyu alan iki aday arasından kura çekilerek aday belirleme işlemi tamamlanıyor. TBMM, komisyonun belirleyeceği adaylar arasında her bir üye için ayrı ayrı gizli oylama yapacak. (...) İkinci oylamada da üye seçilemediği takdirde en çok oyu alan iki aday arasından kura çekilip üye seçimi tamamlanıyor.

Gördüğünüz gibi aslında üye seçimi, TBMM çoğunluğunun kontrolünde.

Bir uzlaşma çabasına girmeden, önce komisyonda, sonra da Genel Kurul'da seçmek istedikleri adaylara en çok oyu vermek ve sonra onlardan birini kurayla tayin etmek mümkün...

Bu kurul, sonra Yargıtay üyelerini, Danıştay üyelerini, adli yargı hâkim ve savcılarını atayacak. Böyle oluşmuş bir kurulun tayin edeceği yargıçlar ve savcılar ne kadar "bağımsız ve tarafsız" olabilirler, bunu da bugünkü düzenimizden biliyoruz. Siyasi etkiye açık kurulun iki dudağının arasında kalan hâkim ve savcı, kendisini ne kadar "bağımsız ve tarafsız" hissedebilir?

Mehmet Y. Yılmaz Hürriyet

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Tercihlerini PKK'dan yana yaptılar

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... Hatay'a bitişik olan ve PYD-PKK'nın kontrolünde bulunan Afrin'de önce Rus askerleri PYD'nin (SDG, PKK hepsi aynı) silahlı gücü YPG'nin eğitim gördüğü üsse konuşlandı.

Sonra Afrin'e PYD bayrağı çekildi. Rusya bu hamlesini "YPG ile ÖSO arasına ihlalleri önlemek amacıyla" koyduğu şeklinde açıklasa da TSK'nın, Fırat Kalkanı operasyonunun Afrin'e yönelmesini önleyeceği açık...

ABD ve koalisyon güçleri ise, Pentagon tarafından da doğrulanarak "Amerikan askerleri ile YPG'yi bir arada kendi uçaklarında taşıyarak" Rakka yakınlarına paraşütle indirdi.

Aynı sıralarda ABD Rakka yakınlarında yüzlerce sığınmacının bulunduğu okula hava saldırısı yaptı, 33 kişinin öldüğü bildirildi. Irak'ta benzer şekilde Musul'da ABD uçaklarının hava saldırısında aralarında sivillerin bulunduğu 200 kişi hayatını kaybetti.

Görüldüğü gibi Türkiye'nin "YPG'yi aradan çıkarın, operasyonları bizimle yapın" tekliflerini kabul etmeyen ABD ve Rusya, Suriye'de Türkiye'nin Rakka yolunu ve Afrin'e geçme ihtimalini kapattığı gibi "PYD-PKK'nın ele geçirdiği bölgeleri korumak" için de ortaklık yapıyor.

Güngör Mengi Vatan

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Cemaatleşmeye "evet" mi!

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Geçen gün iktidar partisinin Diyarbakır İl Örgütü, valilik binasına "Her 'Evet' Şeyh Sait ve arkadaşlarına bir Fatiha'dır" yazılı afiş astı.

İsmailağa Cemaati açıklama yaptı ve "Türkiye'nin Batı tarafından saldırı altında olduğu" ifade edilerek "Başkanlık referandumuna Evet" diyeceğini ilan etti.

Tarikatlar ve cemaatler, özünde "dini temel alan" örgütlenmeler. Liderleri, "Tek adam" esasına dayalı bir sistemle başa geliyorlar ve ölünceye kadar orada kalıyorlar. Türkiye'nin 200 yıllık modernleşmesine "laikliğe geçildi" diye karşılar. Tarikatlar, anayasa oylamasını, şeriatçı düzene geri dönüşün önemli adımı sayıyor olabilirler.

Necati Doğru Sözcü