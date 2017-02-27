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Taraftarlar meşale yaktı metro kapandı!

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Taraftarlar meşale yaktı metro kapandı!
Galatasaraylı taraftarlar Beşiktaş derbisi öncesi meşale yaktı. Yoğun duman oluşmasından dolayı metroya girişler kapatıldı.

Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesinde Şişli-Mecidiyeköy Metrosu kapatıldı. Taraftarların metroda meşale yakması sonucu derbi öncesi flaş bir gelişme yaşandı.

Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki dev derbi öncesi Mecidiyeköy'de toplanan Galatasaraylı taraftarlar, ellerinde meşalelerle metroyla Türk Telekom Arena'ya hareket etti. Şişli-Mecidiyeköy metrosu taraftar gruplarının meşale yakmasından dolayı yolcu girişine kapatıldı.

Güvenlik görevlilerinden alınan bilgiye göre, taraftarların içeri meşale yakmasından dolayı yoğun duman oluştu. Yolcuların metroya giriş güvenlik görevlileri tarafından engellendi. Bazı yolcular yaşanan olaya tepki gösterdi.

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