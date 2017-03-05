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Taraftarlardan çirkin saldırı!

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Taraftarlardan çirkin saldırı!
Galatasaray, Pazartesi oynayacağı Antalyaspor maçı için geldiği Antalya'da bir grup taraftar tarafından protesto edildi. Kötü gidişata tepki gösteren taraftarlar takım otobüsüne yumruklarla saldırdı.

Galatasaray, Pazartesi oynayacağı Antalyaspor maçı için saat 13.20'de Antalya'ya geldi. Sarı kırmızılı takımı havalimanında bir grup taraftar karşıladı. Futbolcu ve yöneticileri protesto eden taraftarlar, kötü gidişata tepki gösterdi.

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TAKIM OTOBÜSÜNÜ YUMRUKLADILAR

Bir taraftar 'Ey ruh neredesin. Bize eski Cim Bom'u verin' yazılı pankart açtı. Futbolcu ve yöneticiler, kendilerini bekleyen  Galatasaray otobüsüne bindikten sonra taraftarlar otobüsün önünde protestolarını sürdürdü. Bu sırada uzaklaştırmak isteyen polis ile taraftarlar tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Karşılıklı yumruk ve tekmelerin atıldığı kavgayı, taraftar grubu temsilcisi Bahtiyar Muradov ve arkadaşları ayırdı. Bazı taraftarlar hareket eden otobüse yumruk ve tekmelerle saldırdı. Bu saldırganları da polis uzaklaştırdı.

"SADECE TEPKİ GÖSTERDİK"

Taraftar temsilcisi Bahtiyar Muradov, uzun aradan sonra ilk kez takımı çiçeksiz karşıladıklarını söyleyerek, "Hiçbir arkadaşımız futbolcularla fotoğraf çektirmedi. Sadece tepkimizi tezahüratlarla dile getirdik. Ancak bir anda yaşanan olaylar bizleri de üzdü" dedi.

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Sarı kırmızılı ekipte sakatlığı bulunan Hollandalı futbolcu  Sneijder, dünkü idmanda sakatlık geçiren  De Jong ve sarı kart cezalısı olan Podolski'nin yanı sıra tedavisi devam eden  Serdar Aziz,  Antalya'ya getirilmedi. Teknik direktör Igor Tudor'un  Antalya kafilesinde şu isimler yer alıyor:

"Muslera,  Ahmet Çalık,  Yasin Öztekin,  Selçuk İnan,  Eren Derdiyok, Linnes, Rodrigues,  Sinan Gümüş, Cenk  Gönen,  Bruma, Chedjou,  Hakan Balta, Carole,  Semih Kaya, Tolga Ciğerci, Pesqueira, Cavanda ve Sabri Sarıoğlu."

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