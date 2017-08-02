Taraftarlardan Dursun Özbek'e tepki: Çok milliyetçi bir adam!

Galatasaraylı taraftarlar, Mircea Lucescu ile anlaşmak için Romanya'ya giden ve eli boş dönen Başkan Dursun Özbek'e sosyal medyadan tepki gösterdi.

Mircea Lucescu'nun A Milli Futbol Takımımızın başına geçeceğinin açıklamasının ardından, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek sosyal medyada alay konusu oldu. Özbek, Lucescu'yu Galatasaray'ın başına getirmek için Romanya'ya gitmişti. Rumen çalıştırıcıyla temaslarda bulunan Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ve TFF heyetinin de Romanya'ya gitmesiyle Türkiye'ye eli boş döndü. Sarı kırmızılı taraftarlar Dursun Özbek'e tepki gösterirken, Twitter'da birbirinden ilginç tweetler atıldı. İşte onlardan bazıları: