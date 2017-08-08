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Tarhan: "EDS ile vatandaşa tuzak kuruluyor"

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Tarhan: "EDS ile vatandaşa tuzak kuruluyor"
CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, EDS ile kesilen trafik cezalarıyla ilgili "vatandaşa tuzak kurmaktan başka bir şey değil" açıklamasında bulundu.

Sistemin doğru çalışıp çalışmadığının bilinmediğini söyleyen Tarhan, “EDS radar sistemi vatandaşa tuzak kurmaktan başka bir şey değil, sistemin doğru çalışıp çalışmadığı bile henüz tespit edilemiyor. EDS sistemi kuran belediyeler, bu yolla kesilen trafik cezalarının yüzde 30'unu alıyor. Sistemi kuramayan belediyeler ise şirketlere ihale ediyor. Vatandaş pazar parasını zor denkleştirirken, trafik cezalarıyla iyice beli bükülüyor” diye konuştu.

Tarhan, Türk Standartları Enstitüsü'nün elektronik yöntemle hız tespiti yapan cihazların doğru ölçüm yapıp yapmadığını 1 Temmuz 2018 tarihinden sonra kontrol edebileceğini açıkladığını söyleyerek, şöyle konuştu:

ÖLÇÜMLER DOĞRU MU?

“Sistemin nasıl çalıştığı belli değil. Ölçümler doğru mu, değil mi kimse bilmiyor. Ama cezalar kesilmeye devam ediyor. Önce ceza kesip sonra altı ayda bir vergi düzenlemesiyle affettim, ya da yeniden yapılandırın sistemi sadece günü kurtarır. İktidar ekonomide geçici ve günü kurtaran önlemler ile döngüyü sağlamak istiyor. Geçerliliği ve güvenirliliği belirli olmayan EDS sistemi ile trafik cezalarından gelir elde etmeyi beklemek, ekonomideki çıkmazın belgesidir.”

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