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"Tarih bizi affetmez"

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"Tarih bizi affetmez"
Meclis’ten geçerek referandum sürecine giren başkanlık anayasası için tepkiler büyümeye devam ediyor. Ülkenin daha büyük sorunları olduğunu dile getiren ekonomist Şevket Apuhan “tarih bizi affetmez’ diyerek başkanlığa çok sert tepki gösterdi.

KRT TV’de Çağlar Cilara’nın konuğu olan ekonomist Şevket Apuhan referandum süreci ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Başkanlık anayasasının Resmi Gazete’de yayınlaması ile referandum süreci resmen başlamış oldu. Beraberinde birçok tartışmayı da getiren referandum sürecine bir tepki de Apuhan’dan geldi. Apuhan ülkenin daha büyük sorunları olduğuna dikkat çekerek “Tarih bu kavgayı çıkaranları affetmez. Yarın öbür gün tarih hükmünü verirken sizi kesinlikle affetmez” dedi.

İşte Apuhan’ın o açıklamaları:

Dünyanın en büyük 100 şirketi açıklandı içinde bir tane Türk şirketi yok. Dünyada doktora mezunu veren ülkeler arasında 12. Sıradayız. Türkiye’de yirmi milyondan fazla icra dosyası var, on beş milyon insan devletten aldığı sosyal yardımlarla hayatlarını idare etmeye çalışıyor. Bu ülkede gece yatağa aç giren insanlar var. Bu ülkede ‘bayram gelmesin, bir bayram daha çoluğuma çocuğuma bir şey alamayıp rezil olacağım’ diyen babalar var. Bu ülkede tıp fakültesi kazanan kızına kitap alamadığı için intihar eden babalar gördük. Bu ülkede açlıktan annesi yedi gündür yemek yediremediği için iki aylık ölen bebek gördük.

Türkiye’nin ciddi meseleleri var, bunun dışında Türkiye, Suriye topraklarında çok önemli bir operasyon icra ediyor. Türkiye terörle mücadele ediyor. Şimdi artık bizim tartıştığımız şeylere bakın. Tarih bizi affetmez… Tarih bu kavgayı çıkaranları affetmez. Yarın öbür gün tarih hükmünü verirken sizi kesinlikle affetmez. Türkiye zaman kaybediyor, hızlı zaman kaybediyor. Adam ölecek hasta hızla kan kaybediyor.  Kan kaybından ölmek üzere olan hastaya, takım elbise seçiyorlar.

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