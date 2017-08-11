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Tarihi hamam alev alev yandı

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Tarihi hamam alev alev yandı
Kasımpaşa’da, tarihi Büyük Hamam’da yangın çıktı. Kadınlar kısmının dinlenme bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Bülent Demir Caddesi üzerindeki tarihi Büyük Hamam’ın kadınlar kısmının üst katındaki dinlenme bölümünde saat 17.15 sıralarında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Bu sırada, hamamda bulunan müşteriler, çalışanların yardımıyla dışarı çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Fatih, Beyoğlu ve Şişli itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale etti. Yangın, yaklaşık bir saat süren çalışmalar sonucu tamamen söndürüldü.

Tarihi Büyük Hamamı 3 nesildir işlettiklerini belirten Ali Otyakmaz "Yangın nasıl oldu hiç anlayamadım. Yukarıda elektrik tesisatımız yok. Ben bundan korktuğum için elektrik tesisatı koymadık yukarıya. Bunun haricinde usta da çalışmıyordu, hiçbir şey yoktu. Ne oldu, nasıl oldu, nasıl çıktı hiçbir bilgim yok" dedi.
 

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