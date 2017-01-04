Tarihin hızlandığı yıl: 2016

Terör örgütleri, onlarca insanlık düşmanı, kalleş ve alçak canlı bomba ve bombalı araç eylemlerini 2016 yılında ortaya koydu. Ancak 2016 yılına damga vuran olaylar iki tanedir. Birincisi Türkiye Cumhuriyeti 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı'ndan sonra en büyük askeri harekâtını Fırat-Kalkanı harekâtıyla gerçekleştirdi.

İkincisi de Türkiye'nin, 15 Temmuz gecesi, dış güdümlü alçak bir darbe girişimiyle karşı karşıya kalmasıdır. Ordu içindeki FETÖ'cü cuntanın planladığı darbe girişimi millî iradeden ağır bir tokat yedi.

Türkiye, neredeyse bir yıla elli yıllık olayları sığdırdı. Olayların hem yoğunluğu, hem de hızı Türkiye'de tarihin giderek hızlandığını göstermektedir.

2016 yılı da terörle başlamıştı

2017 yılına girdikten bir buçuk saat sonra İstanbul'da vahşi ve alçak bir IŞİD saldırısı meydana geldi. Bu saldırıda 39 kişi hayatını kaybetti ve 65 kişi de yaralandı.

Aslında 2016 yılı da terörle başlamıştı. 12 Ocak 2016 tarihinde, Sultanahmet Meydanı'nda, IŞİD militanının üzerindeki bombayı infilak ettirmesi sonucu, toplam 13 kişi hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybedenlerin tamamına yakını yabancı uyrukluydu. 2017 yılındaki saldırıda da hayatını kaybedenlerin yarısından çoğu yabancıydı.

17 Şubat 2016'da Türkiye'nin kalbi Ankara'da, PKK terör örgütü tarafından gerçekleştirilen kalleş saldırıda bu defa 29 kişi hayatını kaybetmişti.

2016 yılının 13 Mart'ında Ankara Güvenpark'ta gerçekleşen bombalı saldırıda 38 kişi hayatını kaybetmişti.

15 Temmuz darbe girişimi ve buna karşı Türk milletinin şanlı direnişi 2016 yılı içinde gerçekleşti.

Aralık ayında Türk tarihinde eşi benzeri olmayan Rus Büyükelçisi'ne kalleş suikast gerçekleştirildi.

Ayrıca Aralık ayında Beşiktaş'ta gerçekleştirilen çifte terör saldırısında 45 vatan evladı hayatını kaybetti.

2016 yılı terör olaylarıyla başlayıp terör olayları ile bitti.

DEAŞ, PKK, FETÖ, DHKP-C ve türevleri olan hain terör örgütleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığına karşı iş birliği içinde ilk kez bu kadar organize eylemde bulundular.

Türkiye bu terörist eylemler karşın PKK ve DEAŞ terör örgütüne sonuç alıcı darbe üstüne darbe yine bu yıl içinde vuruldu. Yine çözüm sürecinin açtığı hendekler Mehmetçiğin kanı pahasına bu yıl kapatıldı.

FETÖ adlı emperyalist güçler lehine Türkiye aleyhine örgütlenmiş yabancılaşmış yerlilerden oluşan şer gücün üzerine devlet olarak gidildi.

OHAL ilan edildi ve kitlesel tutuklama ve ihraçlar yaşandı.

2016'nın önemli diğer olayları!

Nisan ayında teknolojide yeni bir çağ atlayan Türkiye, internet hızını 10 kat artıran 4.5G'ye geçti.

Osmangazi Köprüsü 1 Temmuz 2016'da ulaşıma açıldı.

26 Ağustos 2016 tarihinde Boğazı 3. kez birleştiren Yavuz Sultan Selim Köprüsü açıldı.

İktidar partisi hem genel başkan hem de Başbakanını değiştirdi. Mayıs ayında yapılan Olağanüstü Genel Kurul'unda Ahmet Davutoğlu görevi bıraktı. Hükümeti kurma görevi Binali Yıldırım'a verildi.

Dış politikadaki gelişmeler!

Dış politikada Türkiye'nin ilk kez ABD ile bu kadar çok arası açıldı.

Türkiye ilk kez bu kadar Rusya ile olumlu ilişkiler kurdu.

Rusya-İran-Türkiye, Suriye konusunda Moskova'da bir anlaşmaya imza attılar.

Suriye'de Rusya-Türkiye garantörlüğünde ateşkes ilan edildi.

AKP'nin yıllardır sürdürdüğü kalleş Eset stratejisi ilk kez kardeş Esad'a dönüştü

Devlet Bahçeli ilk kez Başkanlık Sistemi'nin "beka mücadelesi" veren Türkiye'nin ihtiyacı olduğundan bahsetti.

Cumhurbaşkanlığı Sistemi adı altında "başkanlık sistemi"ne geçişi öngören Anayasa değişikliği, komisyonlardan geçti.

2016 yılı gerçekten tarihin hızlandığı bir yıl oldu. Yüz kırk yılı aşkın süredir yürürlükte olan parlamenter sistemin terk edilme sinyalleri 2016 yılının son ayında verildi.

Türkiye bugün bu yüzden geçmişte olmadığı kadar gergin ve kaygılıdır.