Tarık Somer anılacak

Türk milliyetçiliğinin önemli düşünce adamlarından olan Prof. Dr. Tarık Somer, vefatının 20.yılında anılıyor. Milî Düşünce Merkezi tarafından düzenlenecek etkinlik 1 Mart günü, saat 19.00'da başlayacak.

Türk Milliyetçiliğinin unutulmaz simaları arasında yer alan Prof. Dr. Tarık Somer, Milli Düşünce Merkezi’nin bu haftaki bilgi şöleninde anılacak.

1 Mart Çarşamba saat 19:00’da gerçekleşecek olan toplantıya eşi Prof. Dr. Güler Somer, kızı Dr. Deniz Somer, öğrenci, meslektaş ve dostları Prof. Dr. İskender Öksüz, Prof. Dr. Baki Erdoğan, Prof. Dr. Kırali Mürtezaoğlu ve Mustafa Tufan da katılacak.

PROF. DR. TARIK SOMER KİMDİR?

ODTÜ ve Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, Türk Standartları Enstitüsü Başkanlığı ve daha birçok kilit görevde bulunmuş olan Prof. Dr. Somer 1968-1972 arasının önemli kuruluşu Kültür Bilim ve Teknik Merkezi Bilim Kurulu (KÜBİTEM) Başkanlığını da yapmıştır.