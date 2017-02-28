Bugünkü YENİÇAĞ »

Tarık Somer anılacak

»
Tarık Somer anılacak
Türk milliyetçiliğinin önemli düşünce adamlarından olan Prof. Dr. Tarık Somer, vefatının 20.yılında anılıyor. Milî Düşünce Merkezi tarafından düzenlenecek etkinlik 1 Mart günü, saat 19.00'da başlayacak.

Türk Milliyetçiliğinin unutulmaz simaları arasında yer alan Prof. Dr. Tarık Somer, Milli Düşünce Merkezi’nin bu haftaki bilgi şöleninde anılacak.

1 Mart Çarşamba saat 19:00’da gerçekleşecek olan toplantıya eşi Prof. Dr. Güler Somer, kızı Dr. Deniz Somer, öğrenci, meslektaş ve dostları Prof. Dr. İskender Öksüz, Prof. Dr. Baki Erdoğan, Prof. Dr. Kırali Mürtezaoğlu ve Mustafa Tufan da katılacak. 

PROF. DR. TARIK SOMER KİMDİR?

ODTÜ ve Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, Türk Standartları Enstitüsü Başkanlığı ve daha birçok kilit görevde bulunmuş olan Prof. Dr. Somer 1968-1972 arasının önemli kuruluşu Kültür Bilim ve Teknik Merkezi Bilim Kurulu (KÜBİTEM) Başkanlığını da yapmıştır.

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Tarık Somer anılacakTarık Somer anılacakDiyarbakır'da pitbulllu kavgaDiyarbakır'da pitbulllu kavgaİstanbul'da vapur seferleri iptal edildiİstanbul'da vapur seferleri iptal edildiAB, o ülkeye vize serbestini onayladıAB, o ülkeye vize serbestini onayladıIrak sınırındaki dağlar teröristlerden temizlendiIrak sınırındaki dağlar teröristlerden temizlendiMardin'de sokağa çıkma yasağıMardin'de sokağa çıkma yasağıMHP konvoyunda kaza: Yaralılar varMHP konvoyunda kaza: Yaralılar varTunalı, sevenleri ile imza gününde buluşuyorTunalı, sevenleri ile imza gününde buluşuyorKredi kartı faiz oranı değişti mi?Kredi kartı faiz oranı değişti mi?Mardin-Diyarbakır karayolunda patlamaMardin-Diyarbakır karayolunda patlama
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti