Bugünkü YENİÇAĞ »

Tarım Bakanlığı'nda yolsuzluk iddiaları istifa getirdi

»
Tarım Bakanlığı'nda yolsuzluk iddiaları istifa getirdi
'Tarım Bakanlığı'nda canlı hayvan yolsuzluğu' ile ilgili iddiaların ardından Tarım Bakanı Müşaviri Ali Koyuncu sessiz sedasız istifa etti.

Tarım Bakanlığı'nda yolsuzluk yapıldığına dair ortaya atılan iddiaların ardından Tarım Bakanı Müşaviri Ali Koyuncu istifa etti. 

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal’ın da bir süre önce meclis gündemine taşıdığı iddialara göre, besicilere satılmak üzere yurtdışından alınan hayvanlar, besicilere maliyetinin oldukça üzerinde bir rakamla satılıyor. İhalesiz yapılan ithalatta hayvanların menşeinin değiştirildiği, FETÖ ve PKK’nın ithalatçılara mal tedariki konusunda aracılık yaptığı öne sürülüyor.

İSTİFA KAFALARI KARIŞTIRDI

Basına yansıyan bu yöndeki haberlerden kısa bir zaman sonra, Tarım Bakanı Müşaviri ve AKP Bursa eski milletvekili Ali Koyuncu’nun istifa etmesi, akıllara bu iddiaların doğruluğu yönünde şüpheleri de beraberinde getirdi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Tarım Bakanlığı'nda yolsuzluk iddiaları istifa getirdiTarım Bakanlığı'nda yolsuzluk iddiaları istifa getirdiBM Kıbrıs Temsilcisi açıkladı!BM Kıbrıs Temsilcisi açıkladı!Kaset iddialarına Trump'dan açıklamaKaset iddialarına Trump'dan açıklamaKılıçdaroğlu’ndan bol mesajlı videoKılıçdaroğlu’ndan bol mesajlı videoHalaçoğlu, Bahçeli ile olan görüşmesini anlattıHalaçoğlu, Bahçeli ile olan görüşmesini anlattıMeclis'ten canlı yayını 1 milyon kişi izlediMeclis'ten canlı yayını 1 milyon kişi izlediBağcılar metrosunda Reina katliamcısı alarmıBağcılar metrosunda Reina katliamcısı alarmıMeteoroloji'den İstanbul için yağış uyarısıMeteoroloji'den İstanbul için yağış uyarısıKadıköy’de kedi evi cinayetiKadıköy’de kedi evi cinayeti'Sosyal medya' operasyonu: 40 gözaltı'Sosyal medya' operasyonu: 40 gözaltı
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti