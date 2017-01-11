Tarım Bakanlığı'nda yolsuzluk iddiaları istifa getirdi

'Tarım Bakanlığı'nda canlı hayvan yolsuzluğu' ile ilgili iddiaların ardından Tarım Bakanı Müşaviri Ali Koyuncu sessiz sedasız istifa etti.

Tarım Bakanlığı'nda yolsuzluk yapıldığına dair ortaya atılan iddiaların ardından Tarım Bakanı Müşaviri Ali Koyuncu istifa etti.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal’ın da bir süre önce meclis gündemine taşıdığı iddialara göre, besicilere satılmak üzere yurtdışından alınan hayvanlar, besicilere maliyetinin oldukça üzerinde bir rakamla satılıyor. İhalesiz yapılan ithalatta hayvanların menşeinin değiştirildiği, FETÖ ve PKK’nın ithalatçılara mal tedariki konusunda aracılık yaptığı öne sürülüyor.

İSTİFA KAFALARI KARIŞTIRDI

Basına yansıyan bu yöndeki haberlerden kısa bir zaman sonra, Tarım Bakanı Müşaviri ve AKP Bursa eski milletvekili Ali Koyuncu’nun istifa etmesi, akıllara bu iddiaların doğruluğu yönünde şüpheleri de beraberinde getirdi.