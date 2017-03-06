Tarım ballı işler ve batan çiftçi

Bir ülke düşünün lütfen.

Vatandaşını, esnafını, iş adamını ve en önemlisi çiftçisini birkaç özel bankanın vicdanına terk etsin.

Çıkarttığı yasalara ve en önemlisi denetleme ve düzenleme kurumlarına rağmen bu bazı özel bankalar kafasına göre esnafı ve çiftçiyi soyup soğana çevirsin.

Bu ülke elbette Türkiye.

Geçen hafta elime duyarlı bir bankacı tarafından vicdan muhakemesi yapılarak yollanan bir elektronik posta geçti.

Bu mail banka tarafından oluşturulan gruba gidiyor. Gruba sanki "biz bunları soyup soğana çeviriyoruz" dercesine isim verilmiş: ÖZEL TARIM BALLI İŞLER

Bu grupta herkes yaptığı işi anlatıyor. Dahası ne kadar çiftçiyi çarptıklarını anlatıyorlar.

"Bugün şubemizde 2 adet kgf kredisi kullandırılmış olup bir tanesi blokeye atılmıştır. 1.130.000 TL kullanımda 11 bin 300 dosya ücreti 25 bin 300 TL sigorta poliçe üretimi (mry+fks+finansör) 1 adet rahat paket üretimi yapılmış..."

Elektronik postanın Subject yani konu bölümünde KGF yazıyor. Yani hükümet tarafından esnafı ve çiftçiyi kurtarmak için devreye soktuğu Kredi Garanti Fonu.

Kredi Garanti Fonu, Devlet tarafından destekleniyor. Yani senin, benim, bizim vergilerimizle KOBİ ve çiftçi desteklensin, üretim yapsın diye. KOBİ ve çiftçi bankaya başvuruyor ve 2 milyon 500 liraya kadar kredi talebinde bulunuyor. Bu kredinin kefili Kredi Garanti Fonu. Yani olur da bu kredi batarsa bunun yüzde 85'ini devlet anında bankaya geri ödeyecek.

KOBİ ve çiftçi bu krediyi bankaya 60 aya kadar geri ödeyecek.

Mantık çok doğru, ya işleyişi?

Bankaların vicdanına bırakırsan sonu TARIM BALLI İŞLER olur.

KGF soyguna dönüştü

Tüm bankalar demiyorum ama piyasada birkaç banka elektronik postada da görüldüğü gibi bu işi sigorta soygununa çevirmiş durumda. Bankaların kontrolsüzce sigorta poliçesi kesmesini son 3 aydır dile getiriyorum. Belgeler bunun sıradan bir sigorta poliçeleri olmadığı soygun aracı olduğunu ortaya koyuyor.

Ancak buna her zaman söylediğim gibi ne BDDK ne de Hazine Müsteşarlığı ses çıkarttı.

Çünkü onlar da vicdanlarını kaybetmişler. Eğer kaybetmemiş ise yukarıdaki bu elektronik posta üzerine harekete geçerler ve bankaların kontrolsüz sigorta poliçe kesmesine dur derler.

Gece ve hafta sonu KGF mesaisi

Bankalar birkaç haftadır gece ve hafta sonu bile çalışıp KGF'den nasıl pasta kaparız diye çaba harcıyor. Kredi Garanti Fonu, çiftçiyi ve KOBİ'yi kurtarmak için değil de sanki bankalara nasıl daha çok kazandırırız diye kurulmuş.

Şu özel tarım ballı işler konulu elektronik postanın içeriğine bakar mısınız lütfen:

Kaç kalem sigorta ve masraf alınmış. 25 bin 300 lira gibi korkunç bir sigorta primi. Çiftçi zaten bu krediyi alarak batmış.

25 bin liralık sigortanın içeriğine baktığımızda hayat sigortası, gülen ve parlayan diş sigortası, ömür boyu hayat sigortası ve daha birçok riske dönüşmeyecek sadece prim üretmek için düzenlenmiş poliçeler.

Devletin acil olarak buna müdahale etmesi lazım. KGF kredilerinde binlerce esnafın dahası devletin soyulmasına dur demeli. Bankalar bir de saçma sapan masraflar alıyor. 1 yıllık rahat paket. Neymiş bu rahat paket? Çiftçi 1 yıl EFT yaparsa masraf almayacak. İyi de sen adamdan kafadan 5 yıllık EFT masrafını alıyorsun.

Denetlenmeyen ve çalışmaları kontrol dahi edilmeyen bankaların hüküm sürdüğü bir ülkede kredi garanti fonu ancak böyle çalışır.