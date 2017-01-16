Tarım ürünlerine Ekonomi Bakanı'ndan açıklama

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, tarımda yeni dönemde AB uyumu ile yapısal değişiklik yaşayacağını aktardı.Tarımın Gümrük Birliğine dahil edilmesiyle etten buğday birçok ürünün ucuzlayacağına işaret etti.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin Türk ekonomisi adına dönüm noktası olduğunu söyledi. Zeybekci “Türkiye olarak biz de tarımı Gümrük Birliği'ne dahil ettiğimiz zaman bir dönüşüm yaşayacağız. Hiç kimse endişe etmesin hazırlıklarımızı da bu yönde yapıyoruz” dedi.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Zeybekci, yaptığı açıklamada, Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin Türkiye için çok önemli olduğunu kaydetti. Gümrük Birliği anlaşmasının mevcut halinden AB ve Türkiye'nin kazançlı çıktığına işaret eden Zeybekci, anlaşmanın karar mekanizmalarında bulunmamanın Türkiye'yi rahatsız ettiğini söyledi. Zeybekci, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi süreci hakkında da bilgi vererek, “Yapılan bir çok görüşmenin ardından en son 2016 yılının sonunda AB'nin Bakanlar Kurulu diyeceğimiz kurulun yetki istemesi oldu, o da oy birliğiyle geçti. Bu son derece olumlu ve pozitif bir gelişmeydi.” diye konuştu.

İNGİLTERE BENZERİ İLİŞKİLER KURULACAK

Brexit sonrası İngiltere'nin AB ile ilişkilerinin bir benzerini Türkiye ile de kurması konusunda anlaştıklarını kaydeden Zeybekci, “Önümüzdeki dönemde İngiltere AB ile nasıl bir ilişkiye sahipse, Türkiye'de yüzde 100 aynı ilişkiye sahip olacak. Bu anlamda son derece önemli” diye konuştu.

TARIMDA DÖNÜŞÜM SAĞLAYACAK

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, güncelleme ile Türk tarımının kazançlı çıkacağını söyledi. Zeybekci, tarım konusunda AB uyumu ile farklı bir karakter kazanacağını söyledi. Zeybekçi, sektörü değiştirecek çalışma için şunları söyledi: “AB ile Türkiye'nin tarım politikaları arasında büyük farklar var. Biz tarımı, çiftçiyi, tarımsal ürünleri sağlarken gümrük duvarları ile koruma politikaları güdüyoruz. Çiftçinin alması gereken o fiyatı, gümrük duvarlarıyla koruyarak tüketiciye ödettiriyoruz. Yani 20-25 liraya tüketeceği eti 40-50 liraya tükettirerek parasını tüketiciye ödetiyoruz.

Buğday dünyada 200 lirayken, biz buğdaya burada 400 lira fiyat vererek yine farkı tüketiciye ödetiyoruz. Bu yanlış değil doğru ama farklı bir doğruyu AB yapıyor. Piyasalarını açıyor, vatandaş ucuz tüketiyor. Diğer taraftan da et, süt yumurta, tarım ürünleri üretene belirlemiş olduğu politikalarla bütçeden direk destek veriyor. Türkiye olarak biz de tarımı Gümrük Birliği'ne dahil ettiğimiz zaman böyle bir dönüşüm yaşayacağız. Bununla ilgili her aşamada hükümetimize, başbakanımıza ve cumhurbaşkanımıza bilgi arz ediyoruz. Onların da bu konudaki yetkilerini alıyoruz. Hiç kimse endişe etmesin hazırlıklarımızı da bu yönde yapıyoruz.”