Tarkan fiyaskosu

Televizyonlar yılda bir kez yayına tam anlamıyla asılır. Hani şarkıdaki gibi; "Senede Bir Gün". Eleştirmene düşen de aynıdır. Menfur saldırıyla mahvolan gecede, pür dikkat "eğlence yayınlarını" izledim. Birkaç kanaldan yakaladıklarımı paylaşmak istiyorum. Öncelik Tarkan'ın. Onu seçip, en önemli saati ayıranların TSM'den anladıklarını sanmıyorum. "Dönülmez Akşamın Ufkundayız"ı öyle bir tonda -aslında tonsuz- söyledi ki şaşırdım. Dümdüz okudu. Zaten Türk müziği gırtlağı yok. Bu şahika eseri icra etmek her babayiğidin harcı değildir. "Gırtlak dokuz boğum" derler ya "Rindlerin Ölümü"nü söylemek için 19 boğum gerekiyor. Bu okumayla ses yarışmasına katılsa, jüri üyelerinin en fazla ikisini döndürürdü. Belki de elenir giderdi. Hareketleri ise "Oynama Şıkıdım Şıkıdım"a takılıp kalmış. Yani Pop'a programlı.

Yeri geldi bir anımı aktaracağım. Yıllar önce TGRT'de merhum Savaş Ay'ın "Şiir Mektebi" için düzenlediği programa katıldım. Akşam gazetesini temsilen oradaydım. Merter'deki okulun kütüphanesini biz üstlendik. Grubumuzun çekini teslim ettim. Kütüphaneye adını verdiğimiz Aşık Veysel'in kitabını da verdim. Bu kendisine mühürlettirdiğim "Dostlar Beni Hatırlasın" idi. Katılımcılardan biri de Gökhan Tepe'ydi. Bu genç yetenek daha o zaman "bir yerlere geleceği" mesajını vermekteydi. Bir TSM CD'si hazırlamıştı. Tam piyasaya çıkmışken Timur Selçuk'tan ambargo yedi. Münir Nureddin Selçuk'un oğlu, CD'ye konan "Dönülmez Akşam'ın Ufkundayız"a yasak uyguladı. O akşamki yayına katılıp "Üstadın kemiklerini sızlattırmam" diye sert bir tonda konuştu. Bana göre Tepe bu besteyi çok iyi okumuştu. Tarkan'a bin basardı. Anlayacağınız, yetenekli bir genç, daha işin başında darbe yedi. Şimdi Sayın Selçuk'a sormak istiyorum; "Yılbaşı gecesi Star'da bulunan halini nasıl buldu?" Bu işten biraz anlıyorsam Gökhan'ın yorumu Pop Starımıza 2 tur bindirir. Yıldızımıza önerim bir daha Türk Müziği okumaması çünkü beceremiyor.

Gömlekli Acun

Yılbaşının özel gün olduğunu Acun Ilıcalı'nın tişört giymemesinden anlıyoruz. O da yılda bir defaya mahsus gömlek giymişti. O Ses Türkiye'yi tepeden tırnağa beğendiğimi belirtmeliyim. Konuklar arasındaki Ozan Güven eğlencenin yıldızıydı. Doğaçlama esprileriyle herkesi yerlere yatırdı. Adeta stand up yaptı. Emre Belözoğlu'na "Asabiyim Ben"i söylettirmek kurgu başarısıydı. Bu tercihi yapan Acun'u ayrıca kutluyorum. İrem Sak, kendisine dönmeyen Hadise'yi laflarıyla ezdi; "Sivaslı'sın Sivaslı'yım. Çerkez'sin Çerkez'im". Yarışmanın güzel jürisi bunları duyunca, üzülüp saklanacak yer aradı!

Burak Yılmaz, futbolu bıraktıktan sonra işi hazır. Birkaç ay özel eğitim alıp ilk albümünü yapabilir. Cüneyt Çakır'ı ikinci defa aynı şarkıyla izledik. Demek ki Cem Karaca'ya tutkun.

Öte yandan NTV'nin yayınladığı "Frank Sinatra Şarkıları"nı beğendiğimi de itiraf etmeliyim. 2015 BBC yapımı erken saate verilince rahatlıkla izledim. John Wilson orkestrasının üç solistinden Set Mac Farlane'ın ses rengi Franki'ye daha yakındı.

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Ali Cenap Gümüşçüoğlu, mesajını son saldırıdan önce atmıştı. Yazdıklarını okuduğunuzda önemli tespitleri görüyorsunuz:

"Kıymetli Burhan Bey,

Yılbaşı vesilesiyle İstanbul'a geldik. Haliyle TV izleme oranımız arttı. Özetlemek gerekirse, dedikodu, evlendirme, moda ve stil, diziler ile politik tartışma programlarının tamamında hakim üslup 'nefret' üzerine. Biliyorsunuz, uzun yılardır Frankfurt'ta yaşıyorum. Her gelişimde daha farklı bir İstanbul buluyorum. Önce sevgi bitti, sonra saygı. Şimdi ise nefret hakim olmuş durumda. TV programları bilinçli şekilde uzlaşı kültürünü yok etti. Bu gözlemim televizyonlar ve İstanbul için. Anadolu ise hâlâ eski sevecenliğiyle dimdik ayakta. Hatta daha hoş görülü."

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A. İhsan, Türk-Rus ilişkilerine değinmekte. Özetle "Paçayı ABD'den kurtaralım derken, maazallah Moskova'ya kaptırmayalım" diyor.

Lig TV'nin spikerlerinden Çağdaş Tok bana alınıp değişen ofsayt kuralı hakkında ders veriyor. Buna tamam ama sokuşturmalarından kızdığını anlıyorum. Engin Balim, "Fatih Terim'in dolardan liraya geçip geçmediğini önemsiyorum. Konuyu susarak geçiştiremez. Bu millete açıklama borçlu" diyenlerden. İmparator hakkında epey benzeşen tepki aldığımı belirtmeliyim.