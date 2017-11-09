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Tarkan isyan etti

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Tarkan isyan etti
Megastar Tarkan önüne bir türlü geçilemeyen kadına yönelik şiddete isyan etti.

Ünlü sanatçı Instagram sayfasında 'Kadına şiddete hayır' çağrısında bulundu.

"Güne bir sürü kadına şiddet haberleriyle uyandık yine.
'Bu tbt'nin tam zamanı' dedim içimden.
Ülkemizde kadına şiddetin arttığına sessizce tanık olmak yerine 'Kadına şiddete hayır' diye haykıralım.
Hukuki mercilerin, kadınların ölümüne sebep olanlara, kadınlara şiddet uygulayanlara gerekli cezayı vermeleri için çağrıda bulunalım.
Hep birlikte şiddete maruz kalan kadınlara destek olalım.
Bu gidişata "dur"diyelim."

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