Taş ocağı firmasına karşı durdu, 100 bin lirası istendi!

Antalya'nın Finike İlçesi'nde faaliyet gösteren taş ocağı firmasının ağaçları kestiği yönünde açıklama yapan, alanın fotoğraf ve görüntülerini paylaşan bölge sakini Ali Ulvi Büyüknohutçu hakkındaki 100 bin TL'lik tazminat talebi, mahkemece reddedildi.

Finike İlçesi'nde Gökçeyaka, Alacadağ, Adala, Kızılcık gibi yaylaların da bulunduğu yüzlerce yıllık sedir ve kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda 13 taş ocağı faaliyet gösteriyor. Taş ocaklarının sedir ve kızılçamları keserek doğa katliamı yaptığı bu ormanlardaki kıyıma karşı mücadele veren Toroslar ve Akdeniz Kıyıları Çevre Derneği Taş Ocaklarıyla Mücadele Platformu sözcüsü Ali Ulvi Büyüknohutçu'ya, Bartu Mermer firması tarafından 100 bin TL'lik tazminat davası açıldı.







Ayrıca Büyüknohutçu hakkında, bölgede ağaçların kesildiği yönündeki demeçleri ve firmanın ormanlık alandaki ağaçları keserek yürüttüğü mermer çıkarma faaliyetlerine ilişkin fotoğraf ve görüntüleri sosyal medyada paylaşması nedeniyle, 'iftira' suçlamasıyla açılan ceza davası, geçen yıl Şubat ayında sonuçlandı. Büyüknohutçu, Bartu Mermer ocağı firmasının 'ticari faaliyetlerini engellediği ve iftira attığı' iddiasıyla açılan davadan beraat etti.





Finike portakalının tehdit altında olduğu, orman ve dağlık alanlarda tahribat oluştuğu, binlerce yıllık sedir ve kızılçamların yok edildiği bölgede, Bartu Mermer adlı firmaya ait işletme ruhsatı ve izni, köylülerin açtığı dava sonucu Antalya 2'nci Bölge İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi.