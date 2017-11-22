Taskiden 3 bin TL'lik fatura

Atatürk Havalimanı'ndan Gebze’ye gidiş dönüş yapan İngiliz turistten 3 bin liralık ücret istendi. Ödemeyi yapan turist BİMER'e şikayette bulundu.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul’da bulunan bir İngiliz firmasının daveti üzerine Londra’dan Türkiye’ye gelen Gary Stimson, Gebze’de bulunan oteline gitmek için havalimanında taksi ararken, Turizm Seyahat acentesine yönlendirildi. Gebze’de kalacağı özel otele gitmek istediğini söyleyen Gary Stimson’dan seyahat acentesi gidiş dönüş ücreti olarak 3 bin liralık dudak uçuklatan ücret aldı.

Bu ücret karşısında dolandırıldığını iddia eden Gary Stimson durumu İngiliz firmasının yetkililerine bildirerek yardım talep etti. Firma yetkilileri yaptıkları araştırma sonrasında Gary Stimson kredi kartından 3 bin liralık ücret çekildiğini öğrendi.

Yaşanan olayın ardından firma faturayla birlikte BİMER'e başvururken, TURSAB'a da şikayet dileçesi verildiği öğrenildi.