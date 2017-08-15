Tatil merkezinde ortalık karıştı

İzmir'in Çeşme ilçesinde Gücücek Koyu'ndaki tatil merkezine konteyner konulmak istenmesi kargaşaya yol açınca, jandarma ekipleri havaya ateş açarak müdahale etti.

Çeşme ilçesinde, çevresinde 8 site bulunan Gücücek Koyu'nda bin 975 metrelik alanı kiralayan şirketin, sahil kıyısını ördüğü taş duvarlar ve duvarların üzerine yaptığı hasır paravanlarla kapatması, sezon başından bu yana çevre sakinlerinin tepkisini çekmeye devam ediyor.

İSYAN ETTİLER

8 sitede bulunan 416 konut sahibi, yaz aylarında kullandığı sahilin Beach Club olarak kiraya verilmesi ve sahil kesiminde denize girebilecekleri çok az miktarda bir alanın kalması üzerine çeşitli makamlara çok sayıda dilekçelerle itirazlarını iletti.

İddialara göre, Çeşme Belediyesinin de sezon başında iki kez mühürlediği ve yıkım kararı verdiği Beach Club'ta mühürde sökülünce bu durum sakinlerin tepkisine yol açtı. Son olarak plaja konteyner konulmak istenmesi, çevre sakinlerinin isyan ettirdi.

JANDARMA HAVAYA ATEŞ AÇTI

Öte yandan, Gücücek Koyu'na getirilen konteynerlerin sahile indirilmesi sırasında toplanan çevre sakinleri Beach Club'ın önünde toplanarak durumu protesto etti. Çevre sakinleri ile işletmeciler arasındaki sert tartışma bir süre sonra itişip kakışmaya dönüşünce ortamda gerildi.

Durumu kontrol etmeye çalışan jandarma, havaya ateş açarak müdahale etti. Tepkiler üzerine, plaja indirilen konteyner, geri alınarak yol kıyısına konuldu.

KAYMAKAM'A ÇIKTILAR

Site sakinleri, olayların ardından da Çeşme Kaymakamlığına giderek Kaymakam Hacı Mehmet Kara ile hükümet binasındaki konferans salonunda bir araya geldi. 8 siteden gelen temsilciler, Kaymakam Kara'ya Gücücek Koyunda yaşananları aktardı. Kaymakam Kara da, yasal sürecin devam ettiğini belirterek, sürecin sonuçlanması durumunda gecikmeksizin alınan kararın uygulanacağını ifade etti.