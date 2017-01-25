Tatildeki çocuklarda obezite riski!

Üsküdar Üniversitesi NP İstanbul Hastanesi Besl nme ve Diyet Uzmanı Gizem Köse okulların yarıyıl tatiline girmesi ile birlikte çocukların tatil dönemindeki beslenmesi ile ilgili ailelere önerilerde bulunuyor.

Öncelikle çocukların grip salgınından korunması için günde 3 meyve tüketmeleri gerektiğini vurgulayan Beslenme ve Diyet Uzmanı Gizem Köse, bu meyveleri de ikisi taze biri ise kuru meyve şeklinde tüketilmesini öneriyor. Hareketsizliğe bağlı oluşabilecek kabızlık sorunu için ise sabah kahvaltılarında kuru kayısı, hurma gibi kuru meyveler tüketilmesini, ara öğünlerde de hazır ürünler kullanmak yerine, evde yapılacak atıştırmalıklarla çocuğun bağışıklık sisteminin güçlendirilebileceğini belirtiyor. Gündelik beslenme sistemi için önerilerde bulunan Beslenme ve Diyet Uzmanı Gizem Köse diğer öğünler için önerileri şu şekilde sıralıyor;

Öğlen ve akşam yemekleri arasındaki uzun arayı karbonhidrat ve proteinden zengin bir öğünle renklendirilebilir.

Tahıllı ekmekle yapılan peynirli sandviç, muz yanında süt, ev yapımı meyveli kek yanında süt, ev yapımı sütlü tatlılar gibi seçenekleri değerlendirilebilir.

Hazır alınan paketli toz karışımlar yerine nişastayı kullanarak evde sütlü tatlılar hazırlanabilir. Örneğin: 1 litre süt, 2 yemek kaşığı nişasta, 1 yemek ka şığı çavdar unu, 1 paket kakao ile sağlıklı bir ara öğün hazırlayabilir, çocuğunuzun tatlı isteğini kalsiyum içeren bir öğünle avantaja dönüştürebilirsiniz.



Kış aylarında en çok unutulanın su tüketimi olduğuna değinen Beslenme ve Diyet Uzmanı Gizem Köse, bu dönemde çocuklarda su tüketiminin azalmasına bağlı sindirim ve dolaşım sorunlarının ortaya çıkabileceğini vurguluyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Gizem Köse çocuklarda su tüketimi için; “Yemeklerden önce ve yemek sırasında su tüketmek iştah kontrolüne yardımcı olur. Suyu eğlenceli hale getirmek için, içerisine nane, portakal kabu ğu, tarçın atarak hafif aromalı hale getirip tüketimi sağlanabilir. Önemli olan günde en az 1 litre su tüketimini sağlayabilmenizdir” diyor.



HAREKET ŞART…



Hareketsizliğin artmasının kilo alımına neden olacağını belirten Gizem Köse yarıyıl tatilinde bol hareket öneriyor. Gizem Köse; “Günü daha hareketli hale getirmekte fayda var. Hava her ne kadar soğuk olsa da çocuklar için birçok aktivite bulunuyor. Alışveriş merkezlerindeki parklar, oyun salonları, çocuklar için dizayn edilen merkezlere ulaşmak artık çok kolay. Mümkün oldukça evde oturmadan

hareketli zaman geçirmekte fayda var. Çocuğunuz hareketi sevmiyorsa besin tüketimini kontrol altında tutmanız gerekiyor. Fastfood tarzı besinleri tamamen hayatınızdan çıkarmanız çocuğun beslenme alışkanlığının sağlıklı olmasına yarar. Bu nedenle dışarıdan yemek söylemek yerine beraber dışarı çıkın hem hareket edin hem de fastfood tarzı besinlerden uzak durarak sosyal ve sağlıklı

bir tatil geçirin.”