Tavuk tarda sayılacakmış...

Türkiye Gazetesi'ne iktidarın kontenjanından bir dönem Taraf'ta yazan, yandaşlığa terfi eden gazeteciler yerleştirildi. Farklı bir misyon yüklendi. Artık her şeyiyle iktidarın şövalyesi oldular. Ve bu gazeteye bir dönem iş hayatı ve çalışma hukuku kitapları olan, bazı gazetelerde çalışma hayatı haberleri yazan editörlük yapan Fuat Uğur görevlendirildi. Fuat Uğur'un yıldızı 15 Temmuz'dan 3 ay önce Fetullahçıların ordu içinde darbe hazırlığı yapacağını 21 Nisan 2016'da yazması yüzünden 15 Temmuz'dan sonra parladı. Oysa bu satırların yazarı 2013 Aralık ve 2015 Şubat'ında yazıp, televizyonlarda söylemiş, 2016 Mart ayında yayınlanan İmamların Öcü kitabında darbenin gerekçelerini bile sıralamıştı.

Uğur bu defa, "Cemaatçi askerlere son uyarı! Tavuk 'tar'da sayılır" diye yazdı ya aynı üslubu şimdi CHP ve MHP'deki muhalifler için tekrarlamış. İlginç olanı Uğur'un Meral Akşener ekibine: "Altını çizerek söylüyorum. Devlet sizi izliyor ve suç işlemenizi bekliyor. Tavukları da tarda sayacak, haberiniz olsun" cümlesini kurması. Ardından "Laf dinlemiyor, kazığı yedikten sonra zırlıyorsunuz. Bu yüzden köprüden önceki son çıkıştır bu. Uyarımı dinlemediğiniz takdirde sizi bekleyen uçurum. Demedi demeyin" diye yazmış. Fuat Uğur belli ki derin ilişkilerden servis alıyor. Söz konusu haberi okuyunca 7 Eylül sabahı polis tarafından gözaltına alınışımız aklıma geldi. Yeniçağ Gazetesi yazarları Servet Avcı, Adnan İslamoğulları, Kürşad Zorlu ve 14 kişi ile beraber "FETÖ adına bir siyasi partiye sızmaya çalışmak" iddiası vardı hakkımızda... Ömrünü FETÖ ile mücadeleye vakfeden bu satırların yazarına şu dönem en ucuz yafta olan "FETÖ" yapışmayınca kamuoyunda infial patladı. "At izi it izine karışıyor!" denince 12 saat sonra beni bıraktılar. Ardından diğer yazar arkadaşlarımızı. Adnan 15 gün nezarette kaldı. Halen telefon ve bilgisayarlarımız Emniyette. O sırada yandaş gazeteler tıpkı Ergenekon, Balyoz gibi kumpas davalarında olduğu gibi "yeni dalgalar ile Akşener'in etrafındaki çemberin daralacağını" yazıyor, Meral Hanım'ın da tutuklanacağı imasında bulunuyorlardı. Sözde Meral Akşener hareketini sindirmeye yönelik bu operasyon imzasız ihbar mektubu ile başlamıştı. Bu çamurun iz bile bırakmayacağını anlayanlar hayal kırıklığına uğrayınca Başbakan Binali Yıldırım çıkıp: "İmzasız ihbar mektupları artık dikkate alınmayacak" açıklamasında bulundu. Oysa ki o imzasız mektubu yazan çukurların ispiyonladığı listede 300'e yakın isim bulunduğunu ve bu isimlerin MHP içinde Devlet Bahçeli'ye baş kaldıranlar olduğunu biliyoruz.

Fuat Uğur'un durup dururken "tavuk tarda sayılacak" deyimini tekrarlamasının altında yatanları tahmin ediyoruz. Bahçeli-AKP pazarlığının neler içerdiğinden haberdarız. İşin özeti Fuat Uğur'a "Devlet sizi izliyor ve suç işlemenizi bekliyor" diye fısıldayanlar, Bahçeli'yi yok hükmünde sayanlara, Tiranlık Anayasasına karşı çıkanlara aba altından sopa gösterme niyetindeler.

Gelelim "laf dinlemiyor, kazığı yedikten sonra da zırlıyorsun" lakırtısı eden Fuat Uğur'un tehditlerine... Önce gözaltından çıktıktan sonra kaleme aldığım 9 Eylül 2016 tarihli "Kimsiniz Siz!" başlıklı yazımı yeniden okusun! Bizim bu konularda antrenmanlı olduğumuz Fuat Uğur bilmese de O'nun iplerini elinde tutan kuklacılar iyi bilir. Meral Akşener'e uzanabilmek için harcanan çabayı biliyoruz. Toz zerresi bulsalar idealist ülkücülerin üzerine çullanacaklarından eminiz. Ama bulamazlar! Ülkücüden FETÖ'cü, FETÖ'cüden ülkücü olmaz!

Şu "Suç işlemenizi bekliyorlar" maskaralığına da bir çift sözümüz olacak. Bizim inancımıza göre "devlet ebed-i müddettir" Devlet bireylerin suç işlemesini bekleyerek pusuya yatmaz! Pusu bu adı üzerinde. Bakıyoruz da tetikçiler pusuya yatmış. Türk Milliyetçilerini, ülkücüleri kalleş pusuda vuracaklar öyle mi? Öyle ise yeniden hatırlatalım; Kimsiniz siz! "Kainatın soytarılarının sofrasında badelenenler ile komşunun bahçesinden meyve çalan uğursuzlar... Ve bizim mahallede salyangoz satmaya kalkışan Kardinalin köleleri, Alamut'un Haşhaşileri siz kimsiniz? Sahi ulan, bizi ters kelepçe ile diz çöktürmeye kalkışan imam kılığına girmiş FETÖ zağarları, Amerika'nın köpekleri, Plazaların lejyonerleri siz kimsiniz!"

Ve "Tavuk tarda sayılacak" şantajının sahipleri "Sahi siz kimsiniz?"