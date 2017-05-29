Tayyar: Öksüz'ün bulunması için ABD Konsolosluğu aransın!

AKP'li Tayyar, 15 Temmuz’un kilit isimlerinde firari Adil Öksüz’ün bulunması için ABD Konsolosluğu'na bakılması gerektiğini söyledi.

Adalet ve Kalkınma Partisi Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, 15 Temmuz’un kilit isimlerinden firari Adil Öksüz’ün bulunması için ABD Konsolosluğu'na bakılması gerektiğini söyledi.

Akşam gazetesine konuşan Tayyar, Öksüz'ün nerede olabileceğine dair şunları söyledi:

ÖKSÜZ, 21 TEMMUZ'DA ABD BAŞKONSOLOSLUĞU'NDAN ARANMIŞ

"Birincisi öldürülmüş, infaz edilmiş olabilir. İki yurt dışına kaçırılmış olabilir. Üçüncüsü de Türkiye'de güvenli bir bölgede saklanıyor olabilir. Güvenli bölge neresi diye sorulduğunda da bir konsoloslukta, bir ülkenin mahrem karargahında saklanıyor olabilir eğer infaz edilmediyse kaçmadıysa. Çünkü Türkiye'de rastgele bir yerde saklanmaları da çok zor. Amerikan Konsolosluğu'yla bir irtibattan söz edildi işte. Aslında imkan olsa da bir Amerikan Konsolosluğu'na bakılabilse. Bu bir ihtimal. Bu konuda şüphe var. Şüpheleri gidermek için Amerikan Konsolosluğu'nda bir arama yapılsa aslında fena olmaz. Polise istihbaratçılara kapıyı açmayabilirler ama bir heyet oluşturulur ve onların da onaylayacağı bir heyet konsoloslukta inceleme yapılabilir aslında."

'15 TEMMUZ BİR NATO OPERASYONU'

"15 Temmuz'u sadece FETÖ'nün darbe girişimi olarak görenlerden biri değilim" diyen Tayyar şu ifadeleri kullandı:

"15 Temmuz bir NATO operasyonu. NATO ağırlıklı olarak FETÖ'cüleri kullanmıştır ama bunların içinde seküler, laikler, NATO'cular da var. Bunların ortak düşmanı ise Erdoğan. FETÖ'cüler devletten büyük ölçüde temizlendi ama seküler laikler NATO'cular hala işin içinde varlıklarını sürdürüyor."