Tayyip Bey dublör mü kullanıyor?

"Tepki gelirse inkâr et, gelmezse devam et!" Bu taktik, kurulduğu günden beri AKP'nin uygulamasıdır. AKP ve Tayyip Erdoğan'dan önce aynı taktiği Turgut Özal ve ANAP denemişti

"Federasyonu tartışalım" diyen Özal, tepki gelince "Canım, neden olmayacağı anlaşılsın diye tartışılsın demek istedim" diye durumu toparlamaya çalışmıştı!

Tayyip Bey ise galiba siyasi dublör kullanıyor!

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Tayyip Erdoğan, Binali Yıldırım ve Mahir Ünal, eski AKP yöneticisi, Ayhan Oğan'ın, "Biz 15 Temmuz'da çok büyük bir şey yaptık. Halk bir devrim yaptı. Şimdi biz yeni bir devlet kuruyoruz. Beğenin beğenmeyin bu yeni devletin kurucu lideri Tayyip Erdoğan'dır" sözlerinin kendilerini bağlamadığını söylüyorlar!

15 Temmuz'da 40 yıldır ordusuna sızılmakta olan Türkiye, işgal edilmek istendi! Orduya sızmalar son 15 yılda katlanarak artmıştı. Öyle ki 2014 ve 2015 Yüksek Askeri Şurası'nda general yapılanların çoğunluğu, darbeci diye tutuklandı ve ordudan atıldı!

Bu bakımdan, Ayhan Oğan'ın sözlerinden önce AKP'nin, Türk milleti için bir utanç günü olan15 Temmuz'u, Çanakkale, Sakarya ve Dumlupınar'ın yerine koymaya kalkışmasının sebebini sorgulamak gerekir!

Öyle ya 15 Temmuz'u kurtuluş savaşı sayarsanız, insanları yeni bir devlet kurmak fikrine alıştırıyorsunuz demektir. Ayhan Oğan da bu alıştırma denemesinde bulunmuştur!

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Aslında Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkıp yerine şimdilik "Yeni Türkiye Cumhuriyeti" denilen bir devlet kurmak, doğrudan Amerikan istihbarat servisi CIA'nın tasarımıdır!

CIA'nın beyinlerinden Graham Fuller, "Yeni Türkiye Cumhuriyeti" diye kitap yazdığı zaman, Türkiye'yi Türk devleti olmaktan çıkarma projesini "Osmanlıcılık" diye gösterecekti.

AKP ne diyordu sahi? Hatta şimdi ne diyor?

CIA ajanları Graham Fuller ve Paul Henze, 1980'li yıllardan itibaren, "Atatürkçülük ölmüştür. Ulus devletler dönemi bitmiştir. Türkiye, Osmanlı gibi çok kültürlü, çok dinli ve çok ırklı bir yapıyı benimsemelidir. Bunun için en iyi yol Ilımlı İslâm'dır. Etnik kimlikler kendilerini ifade edebilmelidir" demeye başlamıştı.

AKP ne diyor? Başka bir şey mi?

ABD, AKP ve FETÖ'yü kullanarak ve Ergenekon, Balyoz ve Casusluk diyerek, doğrudan orduya operasyon yaptırdı! Boşalan kadrolara, AKP sayesinde FETÖ'cüleri yani dine hizmet ettiğini zanneden Amerikan robotlarını yerleştirdi. ABD, 15 Temmuz'da işi bitirmeye çalıştı ama beceremedi.

Şimdi yeniden AKP'ye verdikleri ilk rolü hatırlatıyorlar!

FETÖ, kısmen tasfiye edildi ama açıkça görülüyor ki AKP de aynı hedefin peşinde! Onlar da devleti yıkıp, yeni bir kurucu mit ve yeni bir liderle birlikte başka bir devlet kurmak istiyor.

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CIA şefi Graham Fuller, 2001 yılında artık Kemalizm'in modasının geçtiğini ve Türkiye'nin "ılımlı İslâm"a öncülük etmesi gerektiğini ileri sürüyordu! Fuller, "Fazilet Partisi'ndeki gençlerin baskın çıkacağı ve Yenilikçi Hareket'in ılımlı İslâm'a liderlik yapacağı"nı söylüyordu!

Graham Fuller, 2003 yılında da Türkiye'nin, İslâm'ı iktidarın içine alarak bir tehdit olmaktan çıkardığı yolunda sözler söylüyordu... İslâm'ın kendileri açısından tehdit olmaktan çıkması için kontrol edilmesi gerekiyordu. Bunu yaptılar, yetmedi, bir de "kukla İslâm" modeli ürettiler ve Türkiye'yi bütün kurum ve kuruluşları, ekonomisi, kültürü, medyası ve siyaseti ile şimdi de ordusu ile birlikte teslim almaya başladılar. Şimdi "yeni devlet"ten bahsedebiliyorlar!

Fakat bütün yaptıkları, bir üflemeyle yıkılacak kadar çürüktür. An meselesidir! Bütün mesele, halkın, bu projenin Amerikan dayatması olduğunu görmesindedir!