TBMM başkanı ameliyattan çıktı

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın ameliyattan salimen çıktığını belirterek, "Durumu da doktorlarımızın verdiği bilgiye göre gayet iyi" dedi.

Eski Başbakan Davutoğlu ve eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, TBMM Başkanı Kahraman'ın tedavi gördüğü Güven Hastanesine geldi.

Davutoğlu ve Yıldız, Kahraman'ın sağlık durumu hakkında hastane yetkililerinden bilgi aldı.

Kahraman'ın ailesi ve doktorlarıyla görüştüğünü ifade eden Davutoğlu, "Elhamdülillah ameliyattan salimen çıktı. Durumu da doktorlarımızın verdiği bilgiye göre gayet iyi. İnşallah her zaman o nezih ve güzel üslubunu Meclis Başkanlığı kürsüsünden duyabileceğiz. Allah ona, millete hizmet etme yolunda güç versin." şeklinde konuştu.

AMELİYAT YAKLAŞIK 5 SAAT SÜRDÜ

Taner Yıldız ise Kahraman'ın ameliyatının başarılı geçtiğini doktorlarından öğrendiklerini belirterek, ameliyatın yaklaşık 5 saat sürdüğünü söyledi.

Yıldız, Kahraman'ın şu anki sağlık durumunun iyi olduğu bilgisini aldıklarını kaydederek, "Tabii ki bir yoğun bakım dönemi geçireceğinden bahsedildi. Allah şifalar versin. Meclis Başkanımızın Türkiye siyasetinin istikrarına yapmış olduğu katkı ve politikalar Türkiye için önemli." dedi.