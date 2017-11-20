Bugünkü YENİÇAĞ »

TBMM Başkanı bugün seçiliyor!

»
TBMM Başkanı bugün seçiliyor!
TBMM’nin 26. Dönem ikinci yarısında görev yapacak başkan bugün seçiliyor. Üç turda tamamlanması beklenen seçim için her parti aday çıkardı. Seçim saat 14.00’te başlayacak.

Bugün yapılacak Meclis Başkanlığı seçiminde, AK Parti, kendi isteği üzerine yeniden aday olan TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ı destekleyecek. AK Parti, her ihtimale karşı yedek bir aday daha çıkardı. Adana Milletvekili Tamer Dağlı da aday listesinde yer aldı.

Seçimde, CHP İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel, HDP Hakkâri Milletvekili Selma Irmak, MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan ve Bağımsız Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu Meclis Başkanı adayı olarak yarışacak.

SEÇİM NASIL OLACAK?

İlk iki oylamada üye tam sayısının 3’te 2’si (367), üçüncü oylamada ise üye tam sayısının salt çoğunluğu (276) aranacak. Bu nedenle yeni başkanın üçüncü turda seçilmesi bekleniyor.

Gazete Habertürk'ten Saliha Çolak'ın haberine göre; AK Parti’de Meclis Başkanı adaylığı uzun süre tartışılmış, Kahraman’ın istemesi halinde aday olacağı açıklanmıştı. AK Parti’nin daha önce yaptığı ancak Kahraman’ın ilk dönem adaylığı sırasında yapmadığı “tavşan aday” uygulaması bu kez yürürlüğe konuldu.

'BANA OY VERMEYİN' PROPAGANDASI

Milletvekili listesi açıldı. İl sırasına göre AK Parti milletvekilleri arasında soyadı bakımından ilk sırada yer alan Tamer Dağlı “şanslı” isim oldu. Meclis Başkanlığı seçiminde yıllardır aday olmak isteyen İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu yine aday olamadı. Grupta başkanlıkta değişim bekleyen, bu koltuğa hazırlanan başka isimler de bulunuyordu. Grup başkanvekilliklerinde de değişim olmamasına tepki gösterenlerin seçimde en azından ilk iki turda Tamer Dağlı’ya oy vererek tepkilerini gösterebileceği endişesi dile getiriliyor. Partide kriz ya da fire görüntüsü yaşanmaması için grup başkanvekillerinin yanı sıra, Dağlı da AK Partili milletvekillerine yönelik, “Bana oy vermeyin” çalışması yapıyor.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Yunus Arıkan: Akşener bu görüntüleri verirse...Yunus Arıkan: Akşener bu görüntüleri verirse...TBMM Başkanı bugün seçiliyor!TBMM Başkanı bugün seçiliyor!AKP ve MHP nasıl ittifak yapacak?AKP ve MHP nasıl ittifak yapacak?"Bazı bakanlıkların örtülü hesapları var!""Bazı bakanlıkların örtülü hesapları var!"Kemal Kılıçdaroğlu'na yeni danışman!Kemal Kılıçdaroğlu'na yeni danışman!Bekir Bozdağ: "Reza Zarrab davası, siyasi bir davadır"Bekir Bozdağ: "Reza Zarrab davası, siyasi bir davadır"Katı Yakıt Satıcılar Derneği Başkanı: Kömüre yüzde 35 zam geldiKatı Yakıt Satıcılar Derneği Başkanı: Kömüre yüzde 35 zam geldiMustafa Destici'den NATO tepkisiMustafa Destici'den NATO tepkisiRusya ve İran'dan kritik zirve sonrası ilk açıklamalarRusya ve İran'dan kritik zirve sonrası ilk açıklamalarErdoğan: "Mesele şahıs meselesi değil, açıklamaları olumlu buluyorum"Erdoğan: "Mesele şahıs meselesi değil, açıklamaları olumlu buluyorum"
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti