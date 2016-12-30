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TBMM Başkanı İsmail Kahraman hastaneye kaldırıldı

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TBMM Başkanı İsmail Kahraman hastaneye kaldırıldı
Meclis Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın İsmail Kahraman yapılan tıbbi değerlendirmeleri sonucunda infeksiyon hastalığı teşhisi konularak, ileri tetkik ve tedavisine devam edilmek üzere astaneye yatırılmıştır." denildi.

TBMM İdare Amiri AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın hastaneye kaldırıldığını, yarın ameliyat olacağını söyledi.

Hak-İş tarafından 15 Temmuz ve diğer şehitler için düzenlenen programa konuk olarak katılan Meclis İdare Amiri Salim Uslu, burada yaptığı konuşmanın başında Meclis Başkanı İsmail Kahraman’ın hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Uslu, “Bugün hastaneye yatırdık akşam saatlerinde. İnşallah yarın sabah ameliyata girecek hepinizden dua bekliyoruz. Allah şifa versin” dedi.

MECLİS'TEN AÇIKLAMA

Meclis Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın İsmail Kahraman yapılan tıbbi değerlendirmeleri sonucunda infeksiyon hastalığı teşhisi konularak, ileri tetkik ve tedavisine devam edilmek üzere 29.12.2016 tarihinde hastaneye yatırılmıştır." denildi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, infeksiyon teşhisi konularak Ankara Güven Hastanesi’nde tedaviye alınan TBMM Başkanı İsmail Kahraman’a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi’nin onuruna verdiği akşam yemeğinin ardından eşi Emine Erdoğan ile Güven Hastanesine geldi.

Erdoğan’a ziyaretinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek eşlik etti. Kahraman'ın sağlık durumu hakkında hastane yetkililerinden bilgi alan Erdoğan, yaklaşık yarım saat süren ziyaretin ardından hastaneden ayıldı.

AÇIK AMELİYAT YAPILACAK

Kahraman'ın bugün açık ameliyat ile aort damarındaki virüsün temizleneceği öğrenildi. TBMM'den yapılan yazılı açıklamada, 'Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın İsmail Kahraman, yapılan tıbbi değerlendirmeleri sonucunda enfeksiyon hastalığı teşhisi konularak, ileri tetkik ve tedavisine devam edilmek üzere 29.12.2016 tarihinde hastaneye yatırılmıştır' denildi.

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