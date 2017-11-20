TBMM Başkanı İsmail Kahraman seçildi

TBMM Genel Kurulunda 3. ve son tur oylamasında AKP adayı ve bir önceki dönemin Meclis Başkanı İsmail Kahraman 289 oyla TBMM Başkanı seçildi.

TBMM Başkanlığı seçiminde ilk iki tur tamamlandı. İlk turda İsmail Kahraman 260, Zekeriya Temizel 113, Celal Adan 40, Selma Irmak 39, Tamer Dağlı 38, Yusuf Halaçoğlu ise 6 oy aldı. Çoğunluk sağlanamadığı için 2. tur gerçekleştirildi. TBMM başkanlık seçiminde ikinci tur oylamanın sonucu da belli oldu. AKP’nin adaylarından Tamer Dağlı, Başkanlık Divanı’na sunduğu dilekçe ile adaylıktan çekildi. Dağlı’nın dilekçesi, Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 2. Tur oylamanın sonuçlar ise şöyle; AKP adayı İsmail Kahraman: 257, AKP adayı Tamer Dağlı: 37, CHP adayı Zekeriya Temizel: 122, MHP adayı Celal Adan: 40, İYİ Parti adayı Yusuf Halaçoğlu: 7, HDP adayı Selma Irmak: 38 Meclis aritmetiği dikkate alındığında, aday olan 6 isim arasından AKP’nin adayı İsmail Kahraman’ın 3. turda yeniden seçilmesi bekleniyor.