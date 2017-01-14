TBMM Genel Kurulu'nda 'sözde soykırım' iddialarına sert tepki!

TBMM Genel Kurulundaki görüşmeler sırasında HDP'li Paylan'ın, "Ermenilerin, Süryanilerin, Rumların, Yahudilerin büyük katliam ve soykırımlarla topraklardan sürüldüğü" sözlerine diğer üç partiden sert tepki geldi.

HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan'a, TBMM Genel Kurulunda kullandığı "soykırım" ifadesi nedeniyle geçici olarak Meclisten 3 birleşim çıkarma cezası verildi.

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, anayasa değişikliği teklifinin 11. maddesinin TBMM Genel Kurulundaki görüşmeleri sırasında Paylan'ın, "Ermenilerin, Süryanilerin, Rumların, Yahudilerin büyük katliam ve soykırımlarla topraklardan sürüldüğü" sözlerinin tartışmaya yol açması üzerine, birleşime yaklaşık bir saat ara verdi.

PROJELERİN MİNİ UZANTISI

Aranın ardından MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Paylan'ın, Türkiye'de soykırım yaşandığını söyleyerek, Türkiye'yi, Türk milletini, devleti töhmet altında bırakan, acımasız ve alçak soykırım iddiasını provokatif şekilde ifade etmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti. Akçay, bunları reddettiklerini, tahammüllerinin olmadığını vurguladı.

Bu ifadelerin uluslararası bazı plan ve projelerin mini uzantısı olduğunu dile getiren Akçay, ifadenin tutanaktan çıkarılmasını, Paylan'ın özür dilemesini ve geçici olarak Meclisten çıkarma cezası verilmesi taleplerinde bulundu.

KABUL EDİLEMEZ

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, soykırım iddiasını kabul etmelerinin mümkün olmadığını ve bunu şiddetle reddettiklerini bildirdi.

Siyasetin ayrı bir şey olduğunu anlatan Altay, dünyanın hiçbir parlamentosunda, parlamentonun kürsüsünden, o milletin soykırım yaptığı iddiasının kabul edilemez olduğunu kaydetti. Altay, bunun doğru olmadığına ve yakışık almadığına dikkati çekti.

ALÇAKLIKTIR, İHANETTİR

AKP Grup Başkanvekili Naci Bostancı da Paylan'ın provokatif bir dil kullandığını söyleyerek, bu iddiayı kesin, açık şekilde reddettiğini aktardı. Bunun Ermenilere de Türklere de haksız olduğunu vurgulayan Bostancı, şöyle devam etti:

"Osmanlı İmparatorluğu, çok milletli bir imparatorluktu, bütün imparatorluklar gibi oradaki bütün unsurları bir arada tutmak çabasında olan bir iradeyi temsil ediyordu. Yanlış olan, alçaklıktır, ihanettir, bir imparatorluğu arkadan vurmaktır. Bizim Ermeni vatandaşlarımızla ve dışarıdaki Ermenilerle hiçbir sorunumuz yok ama soykırım iddiası üzerinden ayrı bir milliyetçilik geliştirmeye çalışan ve uluslararası parlamentolar aracılığıyla bunun altyapısını oluşturmaya çalışan bu kirli dille meselemiz vardır. Burada ifade edilen soykırım iddiası da tarihle, insanlıkla, Ermenilikle, geçmişte yaşanan olaylarla ilgili değildir, bu uluslararası ilişkilerle ilgilidir. Bu konuşma dolayısıyla İçtüzüğün 161. maddesine göre işlem yapılmasını ve haksız, yersiz iddianın tutanaktan çıkarılmasını talep ediyoruz."

TBMM Başkanvekili Aydın, Paylan'ın "soykırım" ifadesinin, Türkiye Cumhuriyeti'ne, milletin tarihi şahsiyetine hakaret içeren, Meclisten geçici olarak çıkarma cezasını gerektiren bir fiil olduğunu anlattı.

Daha sonra AKP, CHP ve MHP'nin oylarıyla, Paylan'a TBMM İçtüzüğü'nün 163. maddesi uyarınca Meclisten geçici olarak 3 birleşim çıkarma cezası verildi.

TUTANAKTAN ÇIKARILDI

Anayasanın 83. maddesine işaret eden Aydın'ın oya sunması sonucu, Paylan'ın soykırım ifadesini Meclis dışında tekrarlamaması ve bu ifadenin de tutanaktan çıkarılması kabul edildi.

Bunun ardından, teklifin 11. maddesi üzerinde AKP Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu söz aldı. Paylan'ın "soykırım" iddiasına tepki gösteren Akbaşoğlu, bunları iftira olarak nitelendirdi. Akbaşoğlu, Mecliste aynı tepkiyi sergileyen AKP, CHP ve MHP gruplarına da teşekkür etti.