TBMM yeni başkanını seçiyor

TBMM Genel Kurulunda, yarın 26. Dönem. 2. Devre için Meclis Başkanlığı seçimi gerçekleştirilecek.

Meclisin bu haftaki yoğun gündemini; TBMM Başkanlığı seçimi, "torba tasarı", 5 bakanlığın 2018 yılı bütçesinin görüşülmesi ile HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana'nın "devamsızlıktan milletvekilliğinin düşürülmesine" ilişkin dosyaoluşturacak.

TBMM Genel Kurulunda, yarın 26. Dönem. 2. Devre için Meclis Başkanlığı seçimi gerçekleştirilecek.

TBMM Başkanlığı için; AK Parti İstanbul Milletvekili ve Meclis Başkanı İsmail Kahraman, AK Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı, CHP İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel, HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak, MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan ve Bağımsız Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu aday oldu.

Genel Kurulda, Meclis Başkanlığı seçimi gizli oyla yapılacak.

İlk iki oylamada üye tamsayısının 3'te 2'si (367), üçüncü oylamada ise üye tamsayısının salt çoğunluğu (276) aranacak.

ÜÇÜNCÜ TURDA SEÇİLMESİ BEKLENİYOR

Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, en çok oy alan 2 aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye, başkan seçilmiş olacak. Mevcut milletvekili dağılımına göre, TBMM Başkanının üçüncü turda seçilmesi bekleniyor.

Başkanın ilk turda seçilememesi halinde, ikinci ve üçüncü turlar da aynı gün gerçekleştirilecek.

Genel Kurulda, bazı vergi düzenlemelerini de içeren 127 maddelik "torba tasarının" müzakerelerine dördüncü bölüm üzerinden devam edilecek.

Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısına göre, araçlarda MTV için uygulanacak yeniden değerleme oranı, 1300 cc altı araçlar için yüzde 15, 1300 cc üstü araçlar için ise yüzde 25 olacak.

Çalışanların ücretlerinin 2017 yılı eylül, ekim, kasım ve aralık aylarında bin 404 liranın (asgari ücret) altına düşmemesi için ilave asgari geçim indirimi sağlanacak.

Terörle Mücadele Kanunu kapsamında istihdam hakkı bulunan hak sahipleri, yaş sınırı aranmaksızın bu haktan yararlanacak. Terörle mücadele sırasında yaralanan vazife malulleri ile 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin bastırılmasında yaralanan ilköğretim, ortaokul ve ilkokul mezunları, hizmetli yerine memur kadrosuna atanabilecek.

Engelliler için ÖTV muafiyeti, hesaplanması gereken ÖTV ve diğer her türlü vergiler dahil bedeli 200 bin TL'yi aşmayan araçlar için uygulanacak. Motor silindir hacmine bakılmaksızın bu araçlar istisna kapsamına alınacak. Düzenleme 1 Ocak 2018'den itibaren geçerli olacak.

Sade gazozlar, meyveli gazozlar, limonatalar, nektarlar, alkolsüz biralar, enerji içerecekleri, soğuk çay ve meyveli içeceklerden yüzde 10 ÖTV alınacak.