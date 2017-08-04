TBMM’ye füze sistemi mi kurulacak?

Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri Salim Uslu, "Meclis'e füze sistemi kurulacağı" iddialarıyla ilgili konuştu.

TBMM İdare Amiri Uslu, TBMM’deki makamında basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Uslu, Mecliste ek kapı yapılmasına ilişkin olarak, şunları söyledi: "Beş kapı iddiası doğru değil. Benim bildiğim Çankaya, Dikmen ve Ayrancı kapıları var. Onun dışında kapı, giriş-çıkış yok. Dolayısıyla burada spekülasyonların çokça yapıldığı belli oluyor. Meclise kapı açacağımız doğru. Personelin kapalı otoparkı var. Oraya gidecek araçların rahatlıkla girebilmesini sağlamak amaçlı kapı düşünülüyor. Daha önce var olan kapı açılacak. Kapalı otoparkın yanında kapı var, taksi durağının yanından girilecek. Köprünün altından geçilecek ve doğru otoparka girecek. Personelimiz daha rahat otoparka ulaşmış olacak."

'MECLİSE FÜZE SİSTEMİ KURULUYOR MU?'

Uslu, Meclise füze sistemi kurulacağı konusundaki iddialara ilişkin olarak da, şunları ifade etti:

"Ankara’nın geneliyle korunması lazım, Türkiye’nin hafızası burada. Ankara’nın bütünü uçuş yasağına mı alınacak, bütünüyle kent merkezinin bir kısım özel teknik donanımlarla koruma altına mı alınacak? Bunlara karar verilmesi lazım. Her kurumun kendini koruduğu anlayışı kabul etmiyorum. Füze sistemi kurulacak şeklinde iddialar var, kesinlikle doğru değil. Nitekim talepler de var. Tank gibi koca araçlar isteniyor. Güvenlik-özgürlük dengesini iyi kurmak gerekiyor."