Bugünkü YENİÇAĞ »

TCDD'den önemli uyarı

»
TCDD'den önemli uyarı
TCDD Genel Müdürlüğü'nce yüksek gerilim verilecek istasyonlar ile ilaçlama yapılacak yerlerde, can ve mal emniyeti bakımından dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Eskişehir-Alayunt (Kütahya)-Kütahya-Balıkesir arasındaki demiryolu hattına elektrifikasyon tesisleri kurulumu çalışmaları kapsamında 21 Ağustos'tan itibaren, Balıkesir ve Nusrat istasyonları arasındaki demiryolu hattına 27 bin 500 volt yüksek gerilim verileceği belirtildi.

Hat kesimine verilecek yüksek gerilim nedeniyle elektrikli tren havai hatlarının altında gezinmek, direklere dokunmak, tırmanmak, iletkenlere yaklaşmak ve yere düşen tellere dokunmanın can ve mal emniyeti bakımından tehlikeli olacağı uyarısında bulunuldu.

İLAÇLAMA UYARISI

Genel Müdürlük ayrıca, 21 Ağustos'ta Adana-Mersin, 22 Ağustos'ta Adana-Toprakkale-İskenderun, 23 Ağustos'ta İskenderun-Toprakkale-Fevzipaşa, 24 Ağustos'ta Fevzipaşa- Türkoğlu-Adana, 25 Ağustos'ta Adana-Yenice-Ulukışla-Ereğli, 26 Ağustos'ta Ereğli-Karaman-Konya, 27 Ağustos'ta Konya-Ulukışla-Yenice-Adana istasyonlarında ilaçlama yapılacağını ifade etti.

Mücadelede kullanılan ilaçların, insan ve hayvan sağlığını etkileyici özellik taşıdığından dolayı demiryolu güzergahı ve yakınındaki arazilerde ilaçlama tarihlerinden itibaren 10 gün boyunca vatandaşların uygulama yapılan sahaya yaklaşmamaları ve dikkatli olmaları, belirtilen yerlerde hayvanlarını otlatmamaları, ot hasadı yapmamaları istendi.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
TCDD'den önemli uyarıTCDD'den önemli uyarıBeklenen yağmur geldi. Peki ne kadar sürecek?Beklenen yağmur geldi. Peki ne kadar sürecek?Obama'nın tweeti rekor kırdıObama'nın tweeti rekor kırdıGaziosmanpaşa'da çatışma: 1 polis yaralıGaziosmanpaşa'da çatışma: 1 polis yaralıSınırda 965 kişi yakalandıSınırda 965 kişi yakalandıTutuklandılar...Tutuklandılar...Telefon uzun uzun çalınca...Telefon uzun uzun çalınca...Meteoroloji İstanbul için tarih verdiMeteoroloji İstanbul için tarih verdiAvukatla yemek iddiasına hakimden çok sert cevapAvukatla yemek iddiasına hakimden çok sert cevap'e-devlet' neden açılmıyor?'e-devlet' neden açılmıyor?
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti