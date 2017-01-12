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Tecavüzcü şoförün 48 ayrı suçu çıktı

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Tecavüzcü şoförün 48 ayrı suçu çıktı
Ankara’da geçen hafta S. adlı kadına özel toplu taşıma aracında tecavüz eden İbrahim T. adlı şöför hakkında 48 ayrı suç dosyasının olduğu ve İbrahim T.’nin üç ayrı cinsel istismar suçundan yargılandığı ortaya çıktı. 

Ankara'da yaşanan özel toplu taşıma aracında tecavüz skandalında şöförün hakkında 48 ayrı suç dosyasının olduğu ve üç ayrı cinsel istismar suçundan yargılandığı ortaya çıktı. Ayrıca 'hakaret, tehdit ve mala zarar' gibi suçlardan da İbrahim T. için işlem yapıldığı belirlendi.

Öte yandan S.’ye tecavüz edilen otobüsün delillerden temizlenerek apar topar sefere sokulduğu ve otobüse içinde yolcular varken el konduğu belirlendi. Hürriyet'ten İsmail Saymaz'ın haberine göre, S.’nin avukatı Avukat Hüsniye Şimşek’in Ankara Batı Adliyesi Cumhuriyet Başsavcılığı’na verilen dilekçede, İbrahim T.’nin öldürme kastıyla hareket ettiği ve suç dosyasının kabarık olduğu vurgulanarak, "Hakkında onlarca suçtan dosya bulunduğu ve suç işlemeyi yasalara karşı koymayı itiyat haline getirdiği görülecektir" dendi.

İbrahim T.’nin yargılandığı bu dosyalardan üçü; 2012, 2013 ve 2015 yılında gerçekleşmiş üç ayrı cinsel istismar suçuna dayanıyor. Diğer dosyalarda ise “hakaret, tehdit, şantaj, mala zarar verme” suçları yöneltiliyor.

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