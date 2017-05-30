Tecavüzcüye 'imitasyon yüzük' indirimi

Ankara'da 5 ay önce aracında bir öğretmene tecavüz edip yüzüğünü gasp eden zanlıya 34 yıl hapis cezası verildi. Gasp edilen yüzük imitasyon olduğu için zanlının cezasında indirime gidildi.

Ankara’da, beş ay önce özel toplu taşım aracında S. adlı öğretmene tecavüz edip zorla görüntüsünü çeken ve yüzüğünü gasp eden sürücü zanlıya 34 yıl 8 ay hapis cezası verilmişti. Mahkemenin gerekçeli kararında, yağma suçundan verilen cezada, kadının yüzüğünün 20 TL olması nedeniyle üçte bir oranında indirime gidildiği anlaşıldı.

YÜZÜĞÜ ALIP GÖRÜNTÜYÜ KAYDETTİ

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre Ankara Batı 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nin gerekçeli kararında sanık T.'nin özel toplu taşıma aracında S.’ye boğazını sıkarak tehdit yoluyla tecavüz ettiği vurgulandı. T.'nin tecavüzden sonra S.’nin parmağındaki yüzüğü aldığı ve cep telefonuyla kadının çıplak görüntüsünü kaydettiği belirtildi.

YÜZÜK İMİTASYON ÇIKINCA...

Karara göre ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçundan 17 yıl, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan 6 yıl, ‘özel hayatın gizliliğini ihlal’ suçundan 4 yıl, ‘tehdit’ suçundan 1 yıl, ‘yağma’ suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi. T.'nin yüzüğü imitasyon olduğunu bilmeden değerini fazla zannederek almış ise de yüzüğün değerinin 20 TL olduğu anlatılarak, “Mağdurenin yüzüğün değerinin 20 TL civarında olduğunu söylemesi karşısında malın değerinin az olduğu, bu durumun sanığın lehine değerlendirilmesi gerektiği” ifade edildi. Bu nedenle cezada üçte bir oranında indirime gidildi.

AVUKATTAN İTİRAZ

S.’nin avukatı Hüsniye Şimşek, itiraz başvurusunda, 20 TL’lik indirime karşı çıkarak şöyle dedi: “Zorla alınan yüzüğün maddi değerinin düşük olması indirim sebebidir ancak suçun işleniş biçimi, sanığın kastının yoğunluğu, failin amaç ve saiki ile suçun işlendiği saat dikkate alınarak cezanın üst sınırdan tayin edilmesi gerekmektedir. Yüzüğün değerinden dolayı indirime gidilecek ise de üst sınırdan verilen ceza üzerinden indirim yapılması usul ve yasaya uygun olacağı gibi adalet duygusunun tatmini için de zorunludur.”