Tedarikçisine 1 milyar dolarlık dava açtı

Teknoloji devi Apple'ın, tedarikçisi Qualcomm'a telif ücretleri hakkında haksız rekabete neden olduğu için 1 milyar dolarlık tazminat davası açtığı bildirildi.

Teknoloji devi Apple'ın, tedarikçisi Qualcomm'a telif ücretleri hakkında haksız rekabete neden olduğu için 1 milyar dolarlık tazminat davası açtığı bildirildi.

Apple'dan yapılan açıklamada, şirketin akıllı telefon modeli olan iPhone'un içindeki çipleri üreten Qualcomm adlı Amerikalı şirketin, söz konusu çip teknolojisini sağlama karşılığında Apple'dan "haksız yere telif ücreti payı talebinde bulunduğu" belirtildi.

Açıklamada, Apple'ın anlaşması bulunan diğer teknoloji şirketlerinin patent ücretleriyle karşılaştırıldığında Qualcomm'un hepsinin toplamından 5 kat daha fazla lisans ücreti talep ettiği vurgulandı.

ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC) da geçen salı günü, Qualcomm'un antitröst yasaları çiğnediğini iddia ederek şirketi tekelcilikle suçlamış ve söz konusu faaliyetlerini durdurması talebiyle dava açmıştı.

FTC'den yapılan açıklamada, Qualcomm'un rakiplerini engelleyerek iPhone telefonlara çip tedarikinde tekel oluşturduğu, ayrıca Apple'ın diğer çip üreticileriyle anlaşmaya varmasını da engellediği kaydedilmişti.

Ayrıca Qualcomm, geçen aralık ayında Güney Kore Adil Ticaret Komisyonu tarafından tekelcilik karşıtı kanunları ihlal ettiği iddiasıyla yaklaşık 850 milyon dolar para cezasına çarptırılmıştı.

Komisyonun iddiasında, Qualcomm'un cep telefonu üreticisi firmalarla adil olmayan patent anlaşmaları yaptığı ve firmaların anlaşma şartlarını kabul etmemesi durumunda bu şirketlere çip tedarik etmeyi reddettiğine yer verilmişti.

İddiaları kabul etmeyen ve söz konusu para cezasını ödemeyi reddeden Qualcomm, komisyonun kararını Güney Kore Yüksek Mahkemesine taşıyacağını duyurmuştu.

Cep telefonlarının iletişim sağlayıcı operatörlere bağlanarak kullanıcıların telefonda konuşmasını sağlayan çipleri üreten Qualcomm, Apple dışında ABD'nin en büyük operatörü Verizon'ın CDMA teknolojisiyle uyumlu cep telefonlarındaki çiplerin de en büyük tedarikçisi konumunda bulunuyor.