Tedbirde kusur var

Yeni yıl karşılanırken Taksim'de her türlü önlem alındı ama terör Ortaköy'deki gece kulübünde yaşandı...

Taksim'in yerine Ortaköy'ü seçtiler...

Basiretimiz bağlandı herhalde, hedef şaşırtma yapacaklarını hiç düşünemedik.

Yine masum insanları tarayıp kanlarına girdiler!

* * *

Yüzden fazla insanın bir arada bulunduğu mekân, bir tek polisin korumasına bırakılmamalıydı. En azından yakın çevrede ekip bulundurulsaydı büyük ihtimal terörist kaçamaz yakalanırdı.

39 kişi hayatını kaybetti, 65 kişi yaralandı; aralarında ağır yaralılar var... Ölenlerin 11'i Türk, diğerleri yabancı uyruklu...

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Terör sinsi bir yıldırma, korkutma, maddi ve manevi değerleri yok etme yöntemidir...

Maalesef dünyanın pek çok yerinde varlığını gösteriyor.

Ülkeler birlikte, terörle mücadele etme kararlılığı içinde olsaydı anarşiden kaynaklanan bu canavarlık, çoktan yok edilmişti.

Türkiye olarak defalarca birlikte olalım diye çağrı yaptık ama hep kös dinlediler, terör de azdıkça azdı...

* * *

Başbakan'ın teröre bakış açısı hatalı. "Terörden korkmayız, terör bizden korksun" lâf mı yani, çözüm mü...

Böyle hamasi içerikli söylemlerle terörün üstesinden herhalde gelemeyiz. Geleceğimizi sanmak hayal!

* * *

Bir açık oturumda görüş beyan ederken terörü ancak devlet terörüyle yenebileceğimizi söylemiş, tepki almıştım. Bir konuşmacı "Devlet terörü ne demek" diye sormuştu...

Cevaplamıştım; teröre karşı terör, terörist bu dilden anlar demiştim...

Nasıl yapılacağını da söylemiştim:

-Elbet de eskisi gibi silahla ve yasalarla...

Fakat bu defa hiç acımadan, ödün vermeden...

Bugün, o gündür!

DERKENAR

Kanal D'nin muhabiri Orkun Ün Adli Tıp Kurumu'nun kapısından haber naklederken yedi kere "Yabancı uyruklu vatandaşlar" dedi. Yabancı uyruklu vatandaş nasıl oluyor? Yoksa ülkemize gelen yabancılar topraklarımıza ayak bastığında otomatik olarak vatandaşlığa mı geçiyor... Orkun Ün başarılı bir muhabir, dilerim bir daha böyle hatalar yapmaz...

Antony Kallinger de kim yahu

İyi ki Ülkücü Kadro Yayın Grubu var. Rize'de belediye başkanının Atatürk Anıtı ve Cumhuriyet Meydanı adına beslediği düşmanlık gündeme oturunca grubun haber sitesi de benzer bir rezaleti hatırlattı okurlarına...

Oradan öğrendim...

18 yıl öncesine kadar İzmir'in Selçuk ilçesinde Mahmut Esat Bozkurt adını taşıyan bir cadde olduğunu biliyorum.

Yerel yönetim nedendir bilinmez, Mahmut Esat Bozkurt Caddesi'nin adını değiştirmiş yerine Antony Kallinger Caddesi tabelasını asmış...

Aradım, araştırdım, Antony Kallinger'in kim olduğunu bilen çıkmadı...

Nargileci yani gogocu olmasın!

* * *

Şimdi soruyorum; Atatürk'ün yakın çevresinde yer alan ve bölgenin kurtarılması için her şeyini feda eden Mahmut Esat Bozkurt'un adının bulunduğu caddenin adı neden değiştirildi...

Bozkurt önemli bir devlet adamıydı. Uluslararası hukuk dünyasında saygın bir yeri vardı. Anayasa ve devletler hukuku profesörüydü. İstiklal Savaşı kahramanlarından biriydi. Kuvâ-ı mîlliye ruhunu Selçuk ve Kuşadası'nda yaymıştı.

Peki Kalinger kimdi!

Selçuk Belediyesi bu yanlıştan dönmeli ve Bozkurt'un adını o caddeye vermeli...



Geçmiş olsun dileği

Gaziantep Türkçüler Ocağı'na ait sanat galerisine yapılan saldırıda yaralanan Ocak Başkanı Mehmet Burak'a şifa diliyorum.

Bu güzel ve gazi olan kentimizi karıştırmak isteyenlere de dikkat edilsin diyorum. Polis saldırganları mutlaka bulup ortaya çıkarmalı.

ANLAMLI SÖZLER

Problem yaratan iktidarın getireceği çözüm de en az o problem kadar kötüdür. (Milton FRİEDMAN)