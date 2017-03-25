Türk'ü kimse tehdit edemez. Tarihe bakınız, buna tevessül eden müstahakını bulmuştur. İnanmayan Çin kaynaklarına baksın, orada Mete Han'ın Çin tehdidine karşılık dünyayı eciş bücüşlerin başlarına yıktığını görür...

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Türk de kimseyi tehdit etmez, o tavır bize yakışmaz...

Ama Cumhurbaşkanımız da, Başbakanımız da tehdit politikası izliyorlar. Erdoğan dünyaya "Hodri meydan" diye sesleniyor. Daha da önemlisi Avrupa'ya, "Dünyayı başlarına yıkarız" diyerek gözdağı da veriyor... Cumhurbaşkanı bu sert ve tehdit içeren politikayı izleyince Başbakan da ona ayak uydurmak zorunda kalıyor...

Rejim değişir ve "Cumhurbaşkanı Hükûmeti" egemen hale gelirse Yıldırım olmayacak, ancak Cumhurbaşkanı Hükûmeti, aynı sert politikayı izlemeyi sürdürebilir ve komşu ülkeler dahil yığınla ülkeyle aramızı iyice açabilir...

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Avrupa, tehdit dolu söylemlerimizi sallamıyor, bildiğini okuyor...

Bizden korkmadıklarını da yelkenleri indirmeyerek gösteriyorlar...

Dünya hali işte böyle...

Elin oğlu lâflarımızı mavra sayıyor, yemiyor.

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DERKENAR

Sadece başka ülkeleri değil, kendi insanlarımızı da tehdit edip karalıyoruz. Referandumda HAYIR tercihi yapacak milyonlarca yurttaşımızı hain ve terörist ilan ediyoruz. Onları Evet tercihini işaretlemezseniz mezarınızda yatamazsınız diyerek yönlendirmeye çalışıyoruz. Yurttaşı dinle korkutuyoruz; 16 Nisan'da sandıktan evet çıkacağını belirten hadîsler var diyerek herkesi peygamberle kandırmaya kalkıyoruz. İçeride ve dışarıda izlediğimiz bu politika 16 Nisan'da bitecek ve kimse yurttaşları karalayıp tehdit edemeyecek.

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Hep birlikte çalışalım

Hayır çıksın diye canla başla çalışanlardan biri de Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu...

Evet çıkarsa başımıza gelecekleri bir yandan Feyzioğlu, bir yandan Meral Akşener, bir yandan da Kemal Kılıçdaroğlu Anadolu'yu gezerek halkımıza anlatıyor....

Süheyl Batum, Ümit Kocasakal, Sinan Oğan, Ümit Özdağ, Yusuf Halaçoğlu, Abdüllatif Şener, Tuna Bekleviç gibi hukuk adamları, bilim adamları, demokrasi âşıkları da, partili cumhurbaşkanı yani tek adama dayalı rejime karşı çıkıyor ve yurttaşlarımızı uyarıyor...

El eleyiz...

Birçok kuruluş da HAYIR için çalışıyor.

Karşımızda devletin bütün imkânlarını kullanan evetçi bir iktidar var, yandaşları var, yandaşlarının hempaları var. Yayın saatlerini neredeyse tamamına yakınını Cumhurbaşkanı'na, Başbakan'a, AKP'ye ayıran başta TRT olmak üzere yığınla televizyon kanalı var. Erdoğan, gece yarısı bile ekranlarda...

Soru şu, Cumhurbaşkanı'na tanınan bu hakkın yasal kaynağı ne...

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Bir siyasal irade, kendisinden başka siyasal oluşumları yok sayamaz; bunlar sayıyor. Mesela, günahım kadar sevmediğim, varlığından ülkem adına endişe duyduğum fakat parlamentoya girmiş bulunan HDP neden yok sayılıyor...

Toplumu kutuplaştırmak demokratik bir uygulama mı...

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Demokrasi ya vardır, ya yoktur...

Varsa, adam gibi sahiplenilir!

Onu keyfince sahiplenen, rejime demokrasi derse, lâfına da kimse inanmaz!

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Kovboylar çoğaldı

Biz yazmaktan usandık, iktidar seyretmekten bıkmadı...

Herkes pür silah geziyor; kiminde tabanca, kiminde pompalı tüfek, kafası kızan tetiğe basıyor...

Her gün 81 ilimizde onlarca insan öldürülüyor, silahlı soygunlar yapılıyor, kimsenin kılı kıpırdamıyor.

Hatırlayacaksınız, koca baş bir AKP'li, darbeye karşı hazırlık çağrısı yaparken millet silahlansın dedi de ne başbakan, ne bir başkası tepki koydu, biri bile "Yuh artık" diyemedi...

Bu konu kısa sürede gündeme getirilmeli, yasa çıkarılmalı ve ülkedeki kovboy sayısı sıfırlanmalı...

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DİKKAT, HAYIR dememize 22 Gün kaldı

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ANLAMLI SÖZLER

Gerçekleri savun, takdir eden olmasa bile vicdanına hesap vermekten kurtulursun. (Marcel PROUST)