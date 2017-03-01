Tehlikeli oyun kuralları

Ülkemiz futbolunda oyun kurallarında tehlikeli oyun olarak adlandırılan hareketlerde çelişkiler yaşanıyor. Bu konuda yaşanan pozisyonlarda genelde verilen kararlara tepki gösteriliyor ve buna açıklık getirmek istiyorum. Bir maçta hedef daima top olmalıdır. Bu nedenlerle meydana gelecek hareketlerde endirekt vuruş verileceği kural emridir. Kurallar, tehlikeli oyunda hedef top değilse hiçbir zaman tehlikeli oyundan bahsedilemez demektedir. Bel üstü, röveşata, rakibe temas etmeyen yatarak ve kayarak hareketlerin içerisinde bunları bulabilirsiniz. Ancak bu hareketlerin devamında rakibe temas varsa artık endirekt değil direkt vuruş verilmelidir. Futbolun oynama silindiri içerisinde bir futbolcu pozisyonda rakip oyuncu yoksa ayağını istediği kadar kaldırabilir.

Kafa-ayak mesafesi

Ayakla oynama mesafesine kafayla müdahalede ise oyun devam eder. Kafayı ayak mesafesine sokma durumlarında futbolcu darbe alıp oyun durmuşsa hakem, ihlali kafayı ayak mesafesine sokan için cezayı endirekt olarak hareketi yapan futbolcuya verir. Ayrıca yerde yatan bir oyuncu, oynama hakkını kaybetmemiştir. Kurallar, yerde oynanmasına da izin vermektedir. Bir başka konu ise kalecilerin degaj ile topu oyuna sokması anında onu engellemek ve mani olmak 1987 tarihinde itibaren yasaklanmıştır. Bunlar bazen taktik olarak yapılıyor. Örneğin topu ayağıyla sektirip kafayla kaleciye geri pas atmak gibi. Bu hareketler kesinlikle kartlarla cezalandırılmalıdır.

Çaykur Rizespor-Kayserispor

Halil Umut Meler

Ahmet İlhan'ın rakibini nazarı itibare almayan sert hareketine kırmızı kart doğruydu. Kayserispor'un kritik ofsaytını yakalayan yardımcı hakemi kutlarım. Çaykur Rize lehine verilen penaltı tartışılır. Çünkü Oğulcan Çağlayan, düşürülmedi düştü.

Kasımpaşa-Bursaspor

Özgür Yankaya

Verdiği penaltı ve kırmızı kart doğru. Ancak Şamil Cinaz'ın, Koita'ya arkadan ayağına basarak düşürülüşü penaltı ve kırmızı kartlıktı. Bursasporlu futbolculara yapılan saldırıyı kınıyorum. Bu arada Bursaspor için geçen haftaki yazımda hakem hocası alınması önerimin arkasındayım. Zira bu hafta da kırmızı kart gördüler.

Aytemiz Alanyaspor-Adanaspor

Fırat Aydınus.

6 puanlı müsabakada karşılıklı verilen iki penaltı da doğruydu. Her pozisyonda formadan çekilmenin kart olmayacağını ancak önemli yerlerde verileceği kuralını iyi uyguladı. Kaleciye pas kuralını delen oyuncuya verdiği karar da doğruydu. Serkan Okun'u, Alanya'nın 10 santimlik ince ofsaytını tespit ettiği için kutlarım.

Akhisar Belediye-Antalyaspor

Mete Kalkavan

Genelde iyi bir yönetim gösterdi. Ancak yardımcı hakem ilk golde kritik ofsaytı kaçırdı ve gol geldi.

Atiker Konyaspor-Trabzonspor

Halis Özkahya

Seyircisiz oynanan ve takımların birer puan aldığı maçta fazla iş düşmedi ve iyi bir yönetim gösterdi.

Kardemir Karabükspor-Gençlerbirliği

Barış Şimşek

Gençlerbirliği oyuncusu Anıl'ın ceza alanında gereksiz yaptığı hareketin karşılığı penaltıydı ve doğru karar. Barış Şimşek genelde iyiydi ancak ayağa basmalara dikkat etmedi.

Osmanlıspor-Medipol Başakşehir

Cüneyt Çakır

Epureanu'ya 2. dakikada taktik faul nedeniyle verilen sarı kart çok doğru. Aynı oyuncuya uzatmalarda ikinci sarıdan kırmızı kart ilk sarı kart kadar doğruydu. Genelde rahat bir müsabaka çıkardı.

Gaziantepspor-Fenerbahçe

Yaşar Kemal Uğurlu

Bazı faul hataları olsa da genelde yönetimi iyiydi. Kola çarpmalarda devam kararları doğru. Zaten bunları ağır çekimlerde göstermek bile abesle iştigal. Kol normal konumda, hele hele vücuda yapışıksa, kola çarpmayla vücuda çarpma aynı değerdedir.

Galatasaray-Beşiktaş

Bülent Yıldırım

Hakem, Atınç'ın Yasin'e kolu ve ayağı ile yaptığı ihlalde önce penaltı noktasını gösterdi, sonra yardımcısının aut bayrağını görünce kararından dönüp autu gösterdi. Carole'nin Quaresma'ya yaptığı hareket de mutlak penaltıydı. Sonuçta iki penaltıyı vermedi. Sarı kartlarda itirazlar vardı. Kartlar doğruydu ancak yardımcılarının yardımı ile verilen kartlar da vardı.