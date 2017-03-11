Tek adam için çırpınan MHP

40 yıl düşünsem Devlet Bahçeli'nin AKP'nin Başkanlık sistemini gerçekleştirmek için karşı çıkanlara yandaşlarını saldırtacağını akıl edemezdim.

Ne oldu bu Devlet'e?

Nerede bu Devlet?

"Hayır" kampanyası yapanları neden koruyamıyor bu Devlet?

Evet, zorbalıkla mı sağlanacak?

AKP'nin saldırgan gücü MHP mi?

AKP'liler konuşacak, MHP'li "Hayır" diyenlere mi saldırılacak 16 Nisan'a kadar?

Bu mudur demokratik referandum kampanyası?

Nerede kaldı ülkücülük, milliyetçilik, vatanperverlik?

AKP'lileri bile utandıran saldırılarla "evet" çıkartmak ne uğruna?

Tek adam yönetimi için mi?

Yasama, Yürütme ve Yargı kuvvetler ayrımı olarak tanımlanır dünya demokrasilerinde.

Yasama ve Yürütme Tek Adam'ın kontrolüne girecek, Yargı da "bonus" olarak eklenecek.

Görmüyor musunuz?

Devlet teslim alınacak, MHP bitirilecek.

"Ver Bilal'i al 3 Hilali" diyen Devlet Bahçeli ne yapıyor farkında mısınız?

AKP'nin bu söze intikamının şifresi nedir anlamıyor musunuz?

Ben yazayım da anlayın.

"Devlet'i al, bitsin 3 Hilal".

Sizler de MHP'yi yok olmaktan kurtarmak için çırpınan ve "hayır" diyen gerçek Türk Milliyetçilerine bilinçsizce saldırın.

Yıllarca "hocam" diye peşinden koştuğunuz Profesör Doktor Yusuf Halaçoğlu'na, Profesör Doktor Ümit Özdağ'a saldırın.

Ülkücülüğünden şüphe duymadığınız Sinan Oğan'a saldırın.

Meral Ablanızın "hayır" diye yazan afişlerini yırtın.

Saldırılara bir ara verin de düşünün;

- Ne için?

- Kim için?

- Hangi ülkü için?

- Hangi hedef için?

- Ne elde etmek için?

- Başkan yaratmak için mi?

- Ne oldu Başbuğ sloganınız?

- Unuttunuz mu 9 Işık ilkelerini?

İnanın bana yarın "Evet" çıksa sandıktan sizleri tanımazlar.

Kapılarından içeri adım attırmazlar.

Tuğrul Türkeş AKP'ye gittiğinde neler söylediğini hatırlıyor musunuz?

Şimdi aynı yolun yolcusunun Devlet Bahçeli olduğunu görmüyor musunuz?

İkbal MHP'ye Başkanlık ile mi gelecek?

Kusura bakmayın ama eğer hayaliniz bu ise yanılıyorsunuz.

Bakın AKP'de 15 yıldır aynı isimler Bakan.

Aynı isimler Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın halkasında.

Bugün Erdoğan zaten AKP'de tek adamdır.

Sanıyor musunuz ki kendisine ortak alsın.

Azıcık ortak olmaya kalkan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu'nun AKP'yi tek başına iktidar yapmasına rağmen "rakip" görülerek nasıl azledildiğini unuttunuz mu?

Yarın Devlet'in başına geçince Devlet Bahçeli'yi mi varis yapacak AKP'ye?

Eğer böyle bir söylemle sizleri kandırıyorlarsa, "iktidara ortak olacağız" diye bir hayal pompalıyorlarsa bilin ki size masal anlatıyorlar.

Bilin ki "evet" çıkarsa Türkiye siyasetinde sağ kesimde AKP, sol kesimde CHP kalır, MHP ve diğer partiler teferruat olur.

Yapmayın, MHP'yi ve parlamenter demokratik rejimi kurtarmaya çalışan gerçek Türk Milliyetçilerine saldırmayın tam tersine onlara destek olun.