Tek adam sistemini Türkiye'ye kim dayattı?

Almanya'dan yazan Rehan Gündoğmuş, "Alman devlet televizyonu ZDF'in 5 Mart 2017'de saat 21.45'teki haber programında İstanbul'daki muhabir, Türkiye'deki Anayasa değişiklikleri için 'Anayasa reformu' ifadesini kullanmıştır. Türk ve Alman politikacılar arasındaki gerginlik kayıkçı kavgasıdır. AB olarak Anayasa değişikliğini zaten onlar istedi" diyor.

Oysa Anayasa değişiklikleri, sistemi iyileştirmiyor, kötüleştiriyor!

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Gündoğmuş, 2010 Anayasa değişikliğinin kabulünden 1,5 yıl sonra 2 Mart 2012'de Türkiye İlerleme Raporu'nu açıklayan Avrupa Parlamentosu'nun yeni Anayasa konusunda vurgularına dikkat çekerek, oylamadan sonra konuşan Hollandalı raportörün, "Eğer Türkiye için bir şey gerekli ise o şey kesinlikle yeni anayasadır" dediğini hatırlatıyor.

Gündoğmuş, "ABD cephesinin durumunu en iyi özetleyen ise CIA eski Türkiye şefi, Paul Bernard Henze'nin 2006'da Beyaz Saray'a sunduğu Türkiye raporudur" diyor:

"Türkiye'nin bu şekliyle, Amerikan politikalarının yanında olacağından emin olamayız.

Ülkeyi kuranlar, denetim mekanizmasını çok sıkı tutmuşlar. Hükümeti ikna ettiğimizde Meclis; Meclis'i ikna ettiğimizde, ordu; orduyu ikna ettiğimizde yargı karşımıza geçebiliyor.

Eğer Amerika'nın çıkarı Türkiye'de bir federal devlet kurulması ise mutlaka ve öncelikle yargı, ordu, Meclis ve hükümeti tek elde toplayan başkanlık rejimine geçilmelidir.

Bir kişiyi ikna etmek, birbirini denetleyen yapıyı ikna etmekten çok daha kolay olacaktır. Eğer o bir kişi Amerikan çıkarlarını yardım etmek konusunda tereddüt ederse, bir kişi üzerine kurulmuş yapıyı yıkmak Amerika için sorun olmaz."

Gündoğmuş, "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın değişiklik gerekçesi için bundan daha öz bir anlatım bulunmuyor!" diyor!

Türkiye'de daha önce de yayınlanmış olan bu raporun gerçekte hiç yazılmadığı da söyleniyor ama gerçekler de aynen metinde ifade edildiği gibi değil mi?

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Hani MHP yöneticileri "devletin bekâsı için evet" diyor ya; bu Anayasa değişiklikleri, bir devletin bekâsına hizmet ediyor ama Türkiye'nin değil, Libya ve Suriye örneklerinde görüldüğü gibi Türkiye'yi İslâm dünyasında Truva atı olarak kullanmakta olan ABD'nin bekâsına...

Yok biz yanılıyorsak nerede yanıldığımızı söylesinler de "Türk devletinin bekâsı için" ne gerekiyorsa hep birlikte yapalım?

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"Münbiç'te Türkiye'yi

oyun dışı bıraktılar!"

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Bakın ABD'nin ve Rusya'nın bekâsı için Suriye'de neler yapılıyor...

Türkiye içeride rejim değişikliğine sürüklenirken dışarıdan da kuşatılıyordu. Fırat Kalkanı ile kuşatma yarılır gibi oldu ama ABD ve Rusya, Türkiye'yi El Bab'da durdurduğu gibi Münbiç'teki PKK/PYD'yi de koruma altına aldı.

İngiliz Times gazetesi, "Rus ve Amerikan güçleri Suriye'de orta yol buldu" başlığı altında Amerikan ve Rus birliklerinin Suriye'nin Münbiç kentinin kenar mahallelerinde devriye gezdiklerini yazdı. Gazeteye göre "Bu gelişme, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana savaş alanında süper güçler arasındaki en yakın iş birliği."

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Independent gazetesinin Orta Doğu muhabiri Patrick Cockburn ise "Belki de Suriye'deki iç savaşın nihai aşamasında artık galipler ve mağluplar belli oluyor. Türkiye, tüm taraflarca sıkıştırılıyor. Özellikle SDG'nin geçen yıl ele geçirdiği Münbiç çevresinde siyasi ve askeri bir satranç oynanıyor. Oyunun amacı, Münbiç'in bundan sonraki hedefi olacağını duyuran Türkiye'yi dışlamak." diye yazdı.

Hedef Türkiye'yi dışlamak ise ABD ve Rusya Genelkurmay Başkanları, beraberce Antalya'da Türkiye Genelkurmay Başkanı ile ne görüştü? Türkiye'nin Münbiç'e girmesini önleyen iki ülkenin, Rakka operasyonu için destek istemesi komik olmaz mı?